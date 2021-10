Las últimas novedades del yate que desapareció en el Caribe con dos argentinos a bordo

La búsqueda del yate desaparecido en el Caribe mexicano, con dos argentinos entre la tripulación, continuó este martes sin resultados positivos, al tiempo que el puerto mexicano de origen de la embarcación publicó un aviso de recompensa para quien dé información "determinante" que permita su hallazgo.



El cónsul argentino en Playa del Carmen, Lautaro Filchtinsky, dijo que el martes no generó resultados la búsqueda del yate "MOI Guadalupe", del que no se tiene contacto desde el 28 de septiembre, cuando regresaba a su puerto de origen tras una misión de ayuda humanitaria en Haití. "Sin novedades hoy. No hay resultados positivos", señaló el diplomático argentino.



En el MOI Gaudalupe navegan los argentinos Renzo Spasiano, de 20 años y oriundo del barrio porteño de Flores, y el mendocino Carlos Juárez, de 43, junto al mexicano Martín Vega Argaez, de 44 y el cubano Denis Manuel Fernández Díaz, de 46.

El mendocino Carlos Juárez

El yate perdió contacto el martes pasado cuando regresaba a la localidad mexicana de Puerto Aventuras tras un viaje de ayuda humanitaria a Haití. La Marina mexicana realiza la búsqueda al norte del golfo, mientras que la familia Spasiano lo hace al sur, por ahora también sin resultados.



En este contexto, la gerencia de Puerto Aventuras emitió hoy un aviso de recompensa de 10.000 dólares para quien dé "información determinante" que permita el hallazgo del MOI Guadalupe, según confirmó el padre de Renzo, Luis Spasiano.



El aviso, en español e inglés, tiene la foto de los cuatro tripulantes y del yate, y está firmado por la Gerencia de Puerto Aventuras, un complejo residencial y hotelero que ofrece servicios náuticos en la riviera Maya, cuya dotación integra el MOI Guadalupe.

Renzo Spasiano

Las autoridades mexicanas, el consulado argentino y los familiares expresaron que se trabajan "todas las hipótesis" sobre la desaparición del yate.



Rosella Spasiano, hermana de Renzo, dijo a la señal argentina A24 que se maneja una hipótesis de que puede llegar a ser un secuestro. La familia de Spasiano también espera que las autoridades mexicanas sumen más medios y recursos al operativo y también alquilaron un avión para hacer sobrevuelos en la zona.