El escandaloso boicot al desfile de Louis Vuitton

Durante la presentación de la nueva colección de Louis Vuitton, una activista logró pasar inadvertida e infiltrarse en un desfile. El evento ocurrió durante la Semana de la moda de París. La activista subió a la pasarela sosteniendo una bandera que decía “Overconsumption = Extinction” (Consumo excesivo es igual a extinción).

La activista llegó hasta el final de la pasarela donde fue abatida por agentes de seguridad, en una maniobra, cuanto menos, desprolija. A través de un comunicado los movimientos contra el cambio climático, Extinction Rebellion, Friends of the Earth y Youth for climate anunciaron que más de 30 activistas estuvieron implicados en la protesta aunque solo 2 de ellos fueron detenidos.

Este duro mensaje apunta contra el gran incremento en la contaminación textil, originada en gran parte, por el fenómeno denominado “fast fashion”, o moda rápida, que promueven las grandes marcas e industrias textiles. Las tendencias duran menos cada vez y la presión por cambiar continuamente el guardarropa no deja de crecer.

Si comparamos el consumo de ropa de hoy con el de hace 60 años, las cifras son alarmantes. En plena época dorada del “fast fashion”, tiramos a la basura un 811% más de ropa que hace 60 años, posicionando a la industria de la moda como la segunda actividad más contaminante del mundo por debajo de la industria petrolera y por encima de la ganadera.

Si a todo esto le sumamos la gran precarización laboral que existe en torno a su fabricación, sobre todo en países asiáticos como por ejemplo Bangladesh, India, Camboya, Indonesia y China -donde existen pésimas condiciones laborales con jornadas interminables y salarios míseros- parece impostergable la necesidad de un cambio abrupto en el paradigma de la industria de la moda y la evolución hacia una moda sostenible.