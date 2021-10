Anses paga hoy a miles de beneficiarios: ¿quiénes cobran hoy, 5 de octubre?

Millones de beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social esperan a que el Gobierno confirme el pago de un nuevo ingreso familiar de emergencia (IFE 4) o del bono de $15.000. Mientras tanto Anses continúa con su cronograma de pagos de octubre que debió ser modificado por los feriados de octubre.

Esta semana Anses paga sus haberes a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y a los haberes del mes se suma el saldo de la Tarjeta Alimentar. Los pagos se realizarán por igual a los titulares de los tres tipos de PNC: por invalidez, para madres de 7 o más hijos y por vejez.

Pensión No Contributiva por Invalidez

Está destinada a personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral. Los requisitos para recibir la PNC por invalidez son:

Ser menor de 65 años

Ser argentino nativo o naturalizado (con al menos 5 años de residencia continuada) o extranjero (con al menos 20 años de residencia efectiva en el país)

No percibir otros beneficios del Estado

No estar empleado en relación de dependencia ni registrado como autónomo o monotributista

No poseer ingresos o bienes a tu nombre que permitan tu subsistencia. Este requisito será extensible a tu grupo familiar

No tener parientes obligados legalmente a proporcionarte alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo

No estar detenido a disposición de la justicia.

Pensión No Contributiva para madres de 7 o más hijos

Este beneficio de Anses es inembargable y vitalicio. El viudo o concubino incapacitado o los hijos menores de edad o incapacitados (sin límite de edad) pasarían a recibir la misma en caso de que falleciera la titular. Para recibirla es requisito ser argentina o naturalizada y haber vivido al menos un año en el país. Las extranjeras pueden solicitarla si vivieron en Argentina durante 15 años.

También es requisito no ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional. Para tener derecho a la prestación, el cónyuge o concubino de la solicitante puede ser beneficiario de un régimen previsional, pero no puede ser titular de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo.

Pensión No Contributiva por vejez

La cobran aquellas personas mayores de 70 años que no poseen cobertura previsional. El monto se fija en relación al haber mínimo y constituye un 70% del mismo. Los beneficiarios deben ser argentinos nativos residentes en el país o extranjeros naturalizados que hayan vivido en Argentina al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud. También pueden acceder al beneficio extranjeros que hayan residido en el país durante al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

Ni el titular de la PNC por vejez ni su cónyuge deben recibir jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen de previsión; Tampoco la reciben quienes poseer bienes, ingresos o recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente.

Calendario de pagos de Anses para octubre

Pensiones no contributivas a las que Anses sumará el saldo de la Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 4 y 5: martes 5 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de octubre

Jubilados y pensionados que cobran hasta $29.135

DNI terminados en 0: jueves 7 de octubre de 2021

DNI terminados en 1: martes 12 de octubre de 2021

DNI terminados en 2: miércoles 13 de octubre de 2021

DNI terminados en 3: jueves 14 de octubre de 2021

DNI terminados en 4: viernes 15 de octubre de 2021

DNI terminados en 5: lunes 18 de octubre de 2021

DNI terminados en 6: martes 19 de octubre de 2021

DNI terminados en 7: miércoles 20 de octubre de 2021

DNI terminados en 8: jueves 21 de octubre de 2021

DNI terminados en 9: viernes 22 de octubre de 2021

Jubilados y pensionados cuyos haberes superan los $29.135

DNI terminados en 0 y 1: lunes 25 de octubre de 2021

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de octubre de 2021

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de octubre de 2021

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de octubre de 2021

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de octubre de 2021

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: jueves 7 de octubre

DNI terminados en 1: martes 12 de octubre

DNI terminados en 2: miércoles 13 de octubre

DNI terminados en 3: jueves 14 de octubre

DNI terminados en 4: viernes 15 de octubre

DNI terminados en 5: lunes 18 de octubre

DNI terminados en 6: martes 19 de octubre

DNI terminados en 7: miércoles 20 de octubre

DNI terminados en 8: jueves 21 de octubre

DNI terminados en 9: viernes 22 de octubre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: martes 12 de octubre

DNI terminados en 1: miércoles 13 de octubre

DNI terminados en 2: jueves 14 de octubre

DNI terminados en 3: viernes 15 de octubre

DNI terminados en 4: lunes 18 de octubre

DNI terminados en 5: martes 19 de octubre

DNI terminados en 6: miércoles 20 de octubre

DNI terminados en 7: jueves 21 de octubre

DNI terminados en 8: viernes 22 de octubre

DNI terminados en 9: lunes 25 de octubre

Asignación prenatal y por maternidad

DNI terminados en 0 y 1: martes 12 de octubre de 2021

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 13 de octubre de 2021

DNI terminados en 4 y 5: jueves 14 de octubre de 2021

DNI terminados en 6 y 7: viernes 15 de octubre de 2021

DNI terminados en 8 y 9: lunes 18 de octubre de 2021

Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento

Se realizarán del 6 de octubre al 10 de noviembre.

Asignación por desempleo - Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de octubre de 2021

DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de octubre de 2021

DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de octubre de 2021

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de octubre de 2021

DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de octubre de 2021

Asignación por desempleo - Plan 2 y 3