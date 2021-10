Otro joven salvajemente golpeado por rugbiers: lo dejaron inconsciente y le cortaron un dedo

Un joven denunció que fue brutalmente agredido por seis rugbiers tras una discusión a la salida de una fiesta de cumpleaños en la localidad platense de City Bell.



El hecho ocurrió el domingo a las 5 en las calles 474 y 30, de City Bell, cuando Cristian Ramiro Wirth, de 21 años, al salir de una fiesta tuvo una discusión con un joven que lo agredió y a esa pelea se sumaron otras cinco personas que lo atacaron y le provocaron "un corte superficial en el dedo de la mano izquierda con una botella".



Tras el episodio, Wirth refirió que se retiró a su domicilio y luego el principal agresor denunciado, identificado como Felipe Ferreiro, comenzó a enviarle mensajes de texto a su celular con amenazas de muerte.



Los denunciados tienen entre 21 y 25 años y podrían estar vinculados entre sí por jugar o simpatizar con el Club Albatros de rugby.

CITY BELL: OTRA AGRESIÓN DE UNA PATOTA DE RUGBIERS

Jugadores del club Albatros golpearon brutalmente y dejaron inconsciente a un joven de 21 años

El presidente del club, en declaraciones a diario El Día, dijo que el video que muestran las imágenes de la agresión "no es muy claro, pero estamos tratando de confirmar si es posible saber la identidad de las personas que están en las imágenes para confirmar si se trata, o no, de jugadores del club".



"De ser así tomaremos las acciones correspondientes al caso. Nosotros repudiamos cualquier hecho de violencia porque creemos que no es la solución de ningún problema", concluyó.