Limpieza bucal con bicarbonato de sodio: mitos y verdades

Muchos lo utilizan para la limpieza bucal esperando grandes resultados. En esta oportunidad, compartimos todo lo que hay que saber acerca del bicarbonato de sodio y aclaramos sus principales mitos y verdades. A continuación, los detalles.

Fuente: clinicadentalbenalua.com

El bicarbonato de sodio y su eficacia para la limpieza bucal

Se trata de uno de esos productos que suelen estar en la mayoría de los hogares del mundo. La clave está en la cantidad de usos que se pueden hacer de él, y el de la limpieza bucal es uno de ellos.



Muchas personas creen que el bicarbonato de sodio es uno de los mejores blanqueadores dentales que existen. En este sentido, hay que decir que se trata de uno de los principales mitos que giran alrededor de este producto.



Es cierto que el bicarbonato permite limpiar manchas superficiales de los dientes y que hasta otorga cierto brillo al esmalte. Sin embargo, la blancura de los dientes depende más bien de la dentina, que es un tejido que se encuentra por debajo del esmalte.



Por otra parte, otro de los mitos se presenta desde el extremo opuesto y hace mención de que, en realidad, el bicarbonato de sodio es sumamente dañino para los dientes.



Al respecto, hay que decir que también se trata de una falsedad, dado que el bicarbonato de sodio posee un índice de abrasividad cercano al 7%.



Eso sí, hay que tener en cuenta que su uso debe ser moderado y que tiene que darse bajo determinadas condiciones.



Bicarbonato de sodio: cómo usarlo para la limpieza bucal

Para lo que es la limpieza del hogar, ya sea de pisos u otras superficies, la combinación de bicarbonato de sodio con limón o con vinagre es muy eficaz y ofrece grandes resultados.



No obstante, se trata de una práctica que hay que evitar sí o sí en lo que se refiere a la limpieza bucal, y la clave está en que la acidez de ambos productos resulta sumamente dañina para los dientes.



En otro orden de cosas, también se recomienda no mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental, ya que esta de por sí contiene elementos abrasivos que hacen a la eficacia de la limpieza.



En definitiva, si lo que se busca es usar bicarbonato en el cepillado, lo que hay que hacer es formar una especie de pasta con este ingrediente y unas gotas de agua.



Otra opción es la del enjuague bucal para después del cepillado. Para esto, lo más recomendable consiste en diluir una cucharadita de bicarbonato en un vaso de agua.



En resumen, el uso del bicarbonato de sodio para la limpieza bucal es recomendable siempre y cuando se haga en la medida justa y no se esperen del mismo resultados milagrosos.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿estabas al tanto de las propiedades que tiene el bicarbonato para la higiene bucodental?