Esto opinan dueños y trabajadores de kioscos sobre la Ley de Etiquetado Frontal

Esta semana el Proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos se convirtió en ley. La norma busca advertir sobre aquellos alimentos con nutrientes críticos en exceso e impulsar una alimentación segura y saludable en todas las etapas de la vida. Pero en especial en los niños y adolescentes.

Pero dicha ley va más allá de la advertencia a través de etiquetas en los envases de los productos. Son tres los ejes centrales que abarca:

El primer eje se enfoca en la aplicación de stickers de advertencia con forma de octógonos negros que deberán indicar cuáles son los alimentos envasados con contenido de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio.

Otro de los ejes apunta a trabajar en la ley de educación nutricional en entornos escolares y la obligación del Estado de priorizar en los programas de asistencia alimentaria la compra de productos que no tengan sellos.

Por último, se prohíbe cualquier tipo de publicidad de los productos que tengan sello octogonal que esté dirigida especialmente a niños y adolescentes. A su vez, estos productos ya no podrán llevar en sus envases personajes animados o personalidades famosas, premios o regalos para atraer al consumidor. Es decir que un gran número de personajes conocidos por grandes y chicos ya no podrán estar en los envases y dejarán de existir. El Tigre Tony de la marca de cereales Zucaritas, el conejo de Nesquik, el osito de pan Bimbo o Chester de Cheetos (chizitos), son algunos de ellos.

Teniendo en cuenta este último punto, MDZ consultó a trabajadores y dueños de kioscos y drugstores si consideraban que la nueva ley impactaría en el volumen de sus ventas.

“Yo creo que va a influir mucho en las ventas porque todo es cuestión de marketing. Las marcas usan dibujos y a famosos para que la gente compre, a nosotros nos afectaría muchísimo”, expresó Valeria Ortiz dueña de uno de los drugstores ubicados en la Calle Arístides Villanueva en Mendoza.

Según la comerciante, el popular chocolate huevo Kinder no tendrá la misma salida si se le prohíbe llevar en su interior sorpresas para niños. “Es sumamente reconocido que este producto es para los niños y que justamente lo compran por el juguetito”.

“Yo no me hubiese enfocado en este tipo de leyes que impactan en el comercio, ya venimos muy afectados por la pandemia. Nos ha costado mucho salir adelante”, sostuvo Ortiz.

Luciano Pugni, propietario de la cadena de kioscos Yes! y con gran experiencia en el rubro, sentenció: "En un país donde el 50 % de la población está bajo el umbral de la pobreza, donde el PBI per cápita es el más bajo de Latinoamérica entre otras cosas, creo que es una ridiculez tratar y mucho más aprobar esta ley, a mi criterio no creo que sirva. Yo creo en el individuo y en su capacidad de elegir lo que consume, la gente sabe cuales productos son más y cuales menos saludables, sólo traerá más efectos negativos sobre la economía".

Milton Romani, en cambio, considera que la norma aprobada esta semana no afectará a las ventas del drugstore donde trabaja hace más de 3 años. “Se va a seguir vendiendo porque está en la costumbre del niño y en la decisión de los padres de comprar determinados productos”.

A su voz se sumó la de Lorena Contreras, una de las personas encargadas de atención al público de un kiosco de la quinta sección, quien expresó: “Las empresas van a quitar los dibujos pero van a mantener intacta la marca para que no haya una variante” y agregó que hay sectores de marketing en las empresas que trabajan muy bien estos puntos. "No se van a ver afectadas las ventas”, afirmó.

Contreras además asegura que “el mercado ha ido modificándose para adaptarse a la ley que se sabía que iba a aprobarse en algún momento. Por eso, desde hace tiempo muchos productos informan en sus envases cuántas calorías tienen o si contienen o no azúcares”. La imagen de Messi ya no podrá estar en las envases de los productos que contengan advertencias.

Sobre la ley y el adiós a los personajes en los paquetes

La malnutrición impide el adecuado crecimiento de 1 de cada 5 niños menores de cinco años tanto en América Latina como en el Caribe, según datos de Unicef brindados en 2019 en su informe anual. Por ello, los autores del Proyecto de Ley y quienes militaron para que se aprobara consideran que la misma cumple un rol fundamental, ya que permite conocer en forma clara y sencilla si el alimento que se consume tiene nutrientes críticos en exceso.

Uno de los puntos centrales de la nueva ley es aquel regula que los productos con etiquetas de advertencia no puedan ser vendidos en escuelas, ser objeto de publicidad para el público infantil o contener juguetes o figuras promocionales.

En el Capítulo 2 de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (111-S.-2020), el Art. 9, el punto C expresa: “Los alimentos y bebidas analcohólicas envasadas que contengan algún sello de advertencia no pueden incorporar en sus envases: a) Información nutricional complementaria; b) La inclusión de logos o frases con el patrocinio o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles; c) Personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, la entrega o promesa de entrega de obsequios, premios, regalos, accesorios, adhesivos juegos visual-espaciales, descargas digitales, o cualquier otro elemento, como así también la participación o promesa de participación en concursos, juegos, eventos deportivos, musicales, teatrales o culturales, junto con la compra de productos con por lo menos un nutriente crítico en exceso, que inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de este”.