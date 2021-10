Calculadora del cuidado: la herramienta para calcular el aporte de tareas domésticas

El sistema denominado "Calculadora del cuidado" fue elaborado por el Gobierno nacional y permite calcular la cantidad de horas por mes que una persona dedica a las tareas domésticas y de cuidados, y el dinero que pagaría por mes si contratara a alguien que se dedique a esa tarea.

Las tareas domésticas y de cuidado son aquellas que se efectúan cotidianamente en el hogar, tales como cocinar, poner y servir la mesa, limpiar, ordenar, realizar la compra diaria? u otras compras, pagar las cuentas, realizar el mantenimiento del equipamiento doméstico? o el cuidado de los niños? y las personas dependientes. Todas esas actividades no son remuneradas y generalmente, la mayor carga recae en las mujeres.

La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) lanzó la Calculadora del cuidado, a la cual define como “una plataforma para medir el tiempo que llevan las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas y el aporte económico que representan”. A través de esta novedosa herramienta es posible calcular, visibilizar el tiempo y remuneración que correspondería por esas tareas.

La calculadora mide el tiempo y remuneración que correspondería a una persona que realiza dichas tareas

Las tareas domésticas y de cuidado que generalmente realizan las mujeres, son un soporte elemental de la vida y la producción ya que posibilitan el resto de las actividades de la vida social y económica, como trabajar, estudiar, practicar deportes, realizar actividades de ocio, entre otras. El cálculo del tiempo y remuneración que correspondería a una persona que realiza dichas tareas es primordial para visibilizar una realidad que se vive en millones de hogares.

“La distribución desigual resta tiempo y oportunidades a las mujeres y las niñas para educarse e insertarse en trabajos remunerados y de calidad”, se lee en el texto del proyecto y añade: “192 horas por mes dedican las mujeres en Argentina a este trabajo. ¡Son 8 días enteros! El doble del tiempo que dedican los varones”.

Para acceder al cálculo de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas (TDCNR), el usuario debe ingresar en la página del Ministerio de Economía de la Nación, poner su mail, seleccionar con qué género se identifica (femenino, masculino, mujer trans, varón trans, no binario o la opción “prefiero no decirlo”) y el año de nacimiento. Otros datos que solicita el sistema son: país de nacimiento, lugar de residencia y estado civil (casada/o, separada/o o divorciada/o, soltera/o, unión civil o conviviente, o viuda/o).