Anses paga hasta $12.000 extra en noviembre: cómo averiguar si te corresponde con el DNI

Diversas asignaciones ´de la administración Nacional de Seguridad Social se vieron modificadas durante el último mes. Aunque los dos anuncios más esperados, el pago de un nuevo ingreso familiar de emergencia (IFE 4) o un bono de $15.000, no se concretaron ni habrá novedades al respecto, al menos, hasta pasadas las elecciones no podrán darse ya que, por ley, el Gobierno no puede realizar actos o anuncios orientados a captar votos antes de las elecciones.

Sí hubo modificaciones en las asignaciones familiares, que tendrán en los pagos de octubre y noviembre un complemento equivalente al monto de las mismas. Este beneficio alcanza a más de dos millones de trabajadores contratados y monotributistas.

También se modificó la forma de pago de la Tarjeta Alimentar, razón por la cual millones de argentinos verán un monto extra cuando cobren sus haberes de Anses. Este beneficio fue creado en diciembre de 2019 con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y durante casi dos años el pago se hizo efectivo a través de una tarjeta habilitada para compras de insumos de la canasta básica.

A partir de ahora el monto de la Tarjeta Alimentar podrá usarse libremente y por eso el pago de la misma se hará efectivo no ya a través del plástico creado para tal fin sino con la misma dinámica de los demás pagos de Anses.

Montos de la Tarjeta Alimentar

La tarjeta alimentar paga tres montos: $6.000 a las familias que cobran Asignación Universal por Hijo de un hijo de hasta 14 años, $9.000 a familias que cobran dos AUH y $12.000 a las familias que cobran 3 o más AUH.

Las madres de 7 o más hijos que cobran Pensión No Contributiva reciben $12.000 en concepto de Tarjeta Alimentar.

Y las mujeres que tienen una Asignación Universal por Embarazo cobran $6.000 por mes.

Cómo saber si cobro el monto de la Tarjeta Alimentar

Con el DNI podés confirmar en pocos pasos si te corresponde recibir este beneficio de Anses.

Ingresá a https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar/ Escribí tu DNI en el casillero y clickeá el botón "buscar" La web indicará si te corresponde el beneficio

Cuándo cobro la Tarjeta Alimentar

Este mes los titulares de Asignación Universal por Hijo que sean beneficiarios de la Tarjeta Alimentar verán depositado el monto de la misma en su cuenta y podrán usar este dinero libremente.

DNI finalizados en 0: lunes 8 de noviembre

DNI finalizados en 1: martes 9 de noviembre

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de noviembre

DNI finalizados en 3: jueves 11 de noviembre

DNI finalizados en 4: viernes 12 de noviembre

DNI finalizados en 5: lunes 15 de noviembre

DNI finalizados en 6: martes 16 de noviembre

DNI finalizados en 7: miércoles 17 de noviembre

DNI finalizados en 8: jueves 18 de noviembre

DNI finalizados en 9: viernes 19 de noviembre

Cuándo cobro la tarjeta alimentar si recibo una Asignación Universal por Embarazo

Este mes las titulares de Asignación Universal por Embarazo que sean beneficiarias de la Tarjeta Alimentar verán depositado el monto de la misma en su cuenta y podrán usar este dinero libremente.