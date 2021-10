Se hizo viral: el emocionante mensaje de una joven a su padre que estuvo al borde de la muerte

"Cuando lo despertaron después del paro cardíaco, pensando que se cagaba muriendo le dijo a mi tío: que la Nati termine de estudiar”, contó Natalia Pérez Zaragoza (25) en su cuenta de Twitter y agregó: "Acá estamos tavo, esto es por vos!". El texto está acompañado de una emotiva imagen de la joven del día que se recibió de abogada.

La publicación rápidamente se viralizó. La conmovedora publicación juntó más de 184 mil "me gusta" y tuvo más de 3.100 retweets. Por un lado estaban quienes felicitaban a Natalia por su título por el otro aquellos que se sintieron conmovidos por el mensaje dedicado a su padre.

Natalia nació en Cerrito, Entre Ríos, un pueblo a aproximadamente 100 kilómetros de la Capital de Santa Fe. Allí vivía con su madre María José, su padre Gustavo y su hermano menor Patricio. Al finalizar sus estudios secundarios decidió mudarse a la ciudad para estudiar abogacía en la Universidad Nacional del Litoral, siempre contó con el apoyo y la ayuda de su familia.

El viernes pasado, la joven rindió su última materia. Estaba tan nerviosa que decidió no contarle a nadie; sin embargo, sus amigas le avisaron a la familia de Natalia y ellos no se privaron de celebrar junto a su hija el gran logro. Según contó la flamante abogada a Infobae, después de recibir la nota, salió por la puerta principal de la Universidad, no tuvo tiempo de nada cuando en la escalera se encontró con María José, Patricio y Gustavo que había viajado 100 kilómetros para estar con ella. “Miré a mi papá y lo abracé muy fuerte. No podía soltarlo. Esto lo hice por él. Era su sueño y el mío. Lo logramos juntos”, contó Natalia.

La historia de que cuenta Natalia en su perfil de Twitter se remonta al 2019. Ese año Gustavo sufrió un infarto y estuvo sin vida por diez minutos. La familia contó a Infobae que una tarde el hombre se encontraba en su trabajo cuando sufrió un infarto seguido de un paro cardiorrespiratorio. Por ello, debía someterse de urgencia a una cirugía donde le colocaron dos stents.

La joven relata que Gustavo Pérez fue hacia el hospital muy dolorido en su brazo derecho, él se había dado cuenta lo que estaba pasando. Al llegar al establecimiento se descompensó y durante un tiempo su corazón dejó de latir. Después de varios intentos lograron resucitarlo.

La situación fue realmente dramática, pero al despertar el hombre se encontró a su hermano que estaba al lado de la cama y le dijo: “Por favor, que la Nati termine de estudiar”. Con gran esfuerzo su hija continuó sus estudios, siempre con el apoyo de su familia y desde el viernes tiene su título universitario, el primero de la familia.