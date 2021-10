Las polémicas palabras de Gonzalo Bonadeo sobre los atletas paralímpicos

La nadadora Daniela Giménez, participante de cuatro Juegos Paralímpicos y ganadora de un diploma en la última cita disputada en Tokio, apuntó contra Gonzalo Bonadeo en su cuenta de Instagram por un audio viral. En el mismo, el periodista deportivo menciona que no deberían entregarse medallas en la máxima competencia del deporte para personas con discapacidad.

Todo estalló a altas horas de la noche del jueves. El posteo de la nadadora Giménez comenzó con un “Para Gonzalo Bonadeo”. Fue suficiente para leerlo hasta el final y así aumentar las interacciones del post. ¿La razón de la publicación? Este fragmento de una charla que el comunicador dio en 2016 para La Gaceta de Tucumán, el se viralizó recién ahora.

Luego de definirse como alguien “bocón”, Bonadeo admitió que la cobertura que tienen los Juegos Paralímpicos no es la misma que la que tienen los Olímpicos. Y aseguró: “Después de mucho pensar, llegué a la conclusión que los ‘Paraolímpicos’ (sic) no deberían tener medallas". Ese fue el detonante de una serie de bombas que estallaron una detrás de otra, dado que prosiguió con sus declaraciones.

Si bien las ideas pueden cambiar con el tiempo, Bonadeo sostuvo este pensamiento cuando tuvo la oportunidad de expresarlo en el programa de radio “Arqueros, Ilusionistas y Goleadores”, ciclo que condujo entre 2019 y 2021 en la extinta emisora Club Octubre 94.7.

Por eso, Daniela Giménez no toleró que esto pasara por alto y en su cuenta personal de Instagram expresó lo siguiente: “Hace muchos años se que opinas esto sobre los Juegos Paralímpicos (así se dice ya que esta claro que hasta eso ignoras) pero ahora esta recorriendo por todos los celus este audio donde finalmente lo expresas”.

No estuvo sola, ya que Brian Impellizzeri y Pipo Carlomagno, medallistas en Tokio 2020, la acompañaron con su indignación. Este es el resto del texto que la nadadora chaqueña escribió contra el comunicador, que concluye con una foto de ella con sus medallas obtenidas en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019:

“Por suerte arrancas diciendo que sos bocón y decís barbaridades, en eso estamos de acuerdo. A partir de ahí solo escuche a la persona mas ignorante que escuche en mi vida hablar sobre el movimiento paralímpico o discapacidad.



Hablar con desconocimiento de la patología de Guillermo Marro y minimizar sus logros deportivos, referirte a la Gran Yani Martínez como "la chiquita esta", discutir sobre clasificación cuando tenes conocimiento cero y decir que los Juegos Paralímpicos tienen un "barniz" competitivo, que nuestro logro es superar nuestros "dramas".



No puedo seguir citándote porque me das entre pena y rabia, porque sos el periodista referente en mi país de deportes amateurs y ahora confirmo que no entendés nada. No entendés nada de deporte. No hablo de paralímpico u olímpico, de deporte y fin.



Tampoco entendés nada de la vida, creyendo que necesitamos una medalla al mérito por "sobrevivir nuestros dramas" cuando a lo único que tenemos que sobrevivir es a la ignorancia e invisibilidad por parte de la sociedad gracias a forros como vos que eligen ser ignorantes, porque desde tu lugar de privilegio y con todos los recursos siempre elegiste mirar para el costado e ignorar.



Demostraste que estas vacío y que llego la hora de lijar la capa vieja de barniz de prestigio que tenes. Te dejo una foto con algunas de mis ultimas medallas empapadas en orgullo deportivo".