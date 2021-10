El proyecto mendocino que busca revolucionar el mercado inmobiliario

En marzo de 2020 la pandemia puso en jaque el mundo y obligó a pensar -y construir- nuevas estrategias de ser en el mundo. Al aislamiento total, con educación y trabajo 100% remotos siguió un modelo "híbrido", donde la presencialidad y la virtualidad se complementan -o deberían hacerlo- para lograr mejores resultados.

A estas nuevas formas de trabajar busca dar respuesta el proyecto que presentaron la constructora mendocina Pisper S.A. y Glex Group de Miami. La faceta innovadora del proyecto comienza en la inversión que abarca todas las instancias del proyecto y garantiza una renta en dólares. Continúa en el uso de los espacios: incluye una propuesta diseñada para la "nueva normalidad" en la que lo local convive con lo global y el trabajo remoto con el presencial. Y tiene dos efectos secundarios: la revalorización del metro cuadrado y la optimización de recursos.

"Se revaloriza la tierra por el canje de metros", dice el ingeniero Marcelo De Blasis, CEO de Pisper. Y agrega: "Mendoza es un lugar con muchísimo potencial. Es como una burbuja en Argentina, parece otro país por cómo está, lo lindo que es el entorno, la calidad de la gente y la conectividad con Chile que nos da un potencial enorme".

Sebastián Belinsky -presidente de Pisper-, Gabriel Rojchman -CEO de Glex Group- y Marcelo De Blasis -CEO de Pisper- son los responsables del innovador proyecto que promete revolucionar el mercado inmobiliario.

Para entender de qué se trata el concepto hay que pensar en la idea de "community office". "Va ligado a la idea del property fund que es la compra particionada de un inmueble ligado al concepto de oficinas que queremos instaurar y que creemos que va a ser muy bueno para lo que se viene ahora, post pandemia", detalló De Blasis en la presentación del proyecto.

La promesa para los potenciales inversores es que esto se propone como una oportunidad de realizar una "compra conjunta de propiedades para uso comercial con una participación en forma de puntos para ser dueño de un negocio inmobiliario con importantes tasas de retorno en dólares y la seguridad de invertir en real estate en las principales ciudades del mundo". Lo tentador, es que el ticket de acceso es bajo, la rentabilidad rondaría el 7% neto anual y la garantía de la inversión es en metros cuadrados.

"Ya no se busca que una compañía compre un piso o determinada cantidad de metros cuadrados para instalar sus oficinas sino que esto se realiza a través de un fondo de inversión -property fund- y el inversor ingresa con un ticket bajo que en el caso del primer edificio que estamos construyendo en el marco de este proyecto, en Miami, es de U$93.500", contó De Blasis y agregó que el objetivo es que sea mucho más accesible en Argentina "para que todos los inversores puedan participar".

El inversor compra una cuota parte del fondo de inversión. Y es este el que compra el piso completo del edificio. "En lugar de salir a buscar una empresa que lo alquile, se alquila el espacio a 20 compañías que otorgan membresías a gerentes, clientes, personas VIP. Los titulares de estas membresías podrán hacer uso de las oficinas que serán administradas por algún sistema de coworking", explicó De Blasis. En el proyecto de Miami ya hay cuatro -de nueve- pisos vendidos al fondo de inversión y se vendieron membresías a firmas como Netflix, American Express y Visa, entre otras.

Ventajas del modelo inmobiliario presentado como "property fund"

De Blasis enumeró las ventajas del modelo que busca revolucionar el mercado inmobiliario y que implementará en Mendoza:

Bajar el ticket de entrada

Incrementar la renta ya que proporcionalmente aumenta el valor del alquiler

Brindar un servicio global a quienes tienen una membresía ya que podrán utilizar cualquiera de los edificios

El riesgo de la inversión es bajo ya que los alquileres los pagan firmas de primer nivel y con capacidad de pago

Luego, adelantó que este modelo se implementará en Luján de Cuyo. "La idea de esta alianza estratégica de Pisper y Glex es generar una comercialización y una integración bilateral que permita a la gente de Mendoza hacer negocios en Estados Unidos y que podamos ejecutar en Mendoza los negocios que plantea Glex, innovando un poco y dando la posibilidad de invertir a un montón de gente que hoy está afuera de esa posibilidad porque el ticket de entrada es muy alto. La premisa es generar una comunidad de negocios integral", expresó.

"Queremos hacer espacios de trabajo colaborativos. La premisa fundamental que tenemos es generar una comunidad de negocios con oficinas que se comparten con altos mandos y clientes VIP de empresas importantes que permiten también vincularse y hacer negocios. Tenés la libertad de ocupar tu oficina en cualquier lugar en donde se encuentre un formato de oficina de la empresa Glex. A las compañías que tendrán las membresías les saldrá más barato y sus miembros tendrán más libertades, llegarán a un lugar donde puedan interactuar con colegas y con personas de otras empresas.

"Va a ser como un cowork que no está abierto al público sino exclusivo para miembros. También puede pasar que una sola empresa decida tener un piso exclusivo", aclaró el mendocino De Blasis. "Creemos que la pandemia demostró que se puede trabajar en forma remota aunque tecnificada, pero también vemos que los equipos necesitan estar cara a cara y trabajar de esa manera. No puede ser 100% home office sino que hay que volver con un formato más atractivo", remató De Blasis luego del lanzamiento del innovador proyecto inmobiliario que se llevó a cabo en el Esplendor by Wyndham de Mendoza.