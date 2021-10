Las temibles consecuencias del uso excesivo de internet

La tecnología tomó un rol protagónico en la sociedad. Muchas personas no imaginan su vida sin el acceso a internet y al abanico de opciones que brinda. Desde búsqueda de información hasta interacción con sus pares a través de las redes sociales o los juegos online, los niños y adolescentes, construyen parte de su cotidianidad en torno a sus dispositivos. Sin embargo, el uso excesivo de internet puede afectar seriamente la salud mental de los adolescentes y niños.

Los avances en la tecnología sumado a la utilización masiva de los teléfonos inteligentes que permiten un acceso ilimitado a contenido lúdico, educativo y aplicaciones que permiten una interacción permanente con otros sin importar las distancias, son las causas de un uso que puede ser excesivo y tornarse peligroso para la salud mental de niños y adolescentes.

Numerosas investigaciones realizadas a nivel mundial han demostrado los riesgos que conlleva el uso excesivo de la tecnología vinculando esta problemática a la aparición de trastornos y patologías que afectan la salud mental de los usuarios de los dispositivos tecnológicos.

Un estudio reciente realizado por la Universidad de Concordia y la Universidad de Helsinki determinó la existencia de un vínculo entre la depresión y el uso problemático de Internet (PIU) entre los adolescentes. Los autores de la investigación realizada en Finlandia, recopilaron datos de 1.750 adolescentes durante un período de tres años para determinar las causas y efectos del Uso Problemático de Internet en los adolescentes que van de 16 a 19 años.

Los resultados indicaron que las buenas interacciones entre madre e hijo pueden reducir el deseo de usar internet en exceso

Los resultados del estudio arrojaron que existen tres razones principales que determinan el uso problemático de internet, en primer lugar, uno de los factores determinantes es la soledad que se entiende como una percepción de que uno está solo, lo que puede llevar a sentimientos de aislamiento. El ser humano tiene la necesidad de tener relaciones personales satisfactorias.

Otro de los factores es la calidad de la orientación y disciplina de los padres. Aquellos adolescentes cuyos padres estaban más presentes y exponían mayores niveles de interés y cuidado hacia sus hijos, mostraban índices más bajos de un uso problemático a diferencia de los padres negligentes cuyos índices eran más altos.

"Los jóvenes en la mitad de la adolescencia tienden a usar Internet más que en cualquier otro momento"

En el caso de la atención materna, los resultados indicaron que las buenas interacciones entre madre e hijo pueden reducir el deseo de usar Internet en exceso. Los investigadores creen que esto se debe a que la capacidad de un adolescente para crear límites personales se ve afectada por la falta de disciplina y limitaciones.

¿Quiénes son los más afectados?

El estudio realizado determinó que las niñas tenían menos probabilidades que los niños de desarrollar un uso problemático de internet. La explicación a esta diferencia que se presenta de acuerdo al género puede estar dada porque los hombres son más susceptibles a comportamientos compulsivos y tienen otros consumos a través de la web, como ver videos, juegos o pornografía, según muestran estudios anteriores. En el caso de las niñas, estudios similares han encontrado que están más inclinadas a usar Internet para socializar.

Consecuencias del uso problemático de internet

Los resultados de la investigación determinaron que las consecuencias del exceso en el uso de internet incluye síntomas de depresión, aumento del abuso de sustancias y disminución del rendimiento académico.

“Nuestro estudio intenta comprender esta relación de manera bidireccional o recíproca. Es probable que el uso problemático de internet y los síntomas depresivos coexistan en lugar de que uno determine al otro. Es probable que se refuercen entre sí con el tiempo", sugirió István Tóth-Király, becario postdoctoral de la Universidad de Concordia.

Otro de los hallazgos es el aumento en el abuso de sustancias y una disminución general en el rendimiento académico, ambos se encuadran dentro de las consecuencias del consumo excesivo de internet y parecen coexistir con él.

"Los jóvenes en la mitad de la adolescencia tienden a usar Internet más que en cualquier otro momento. El estudio encontró que los adolescentes parecen disminuir su tiempo en Internet a medida que maduran y se crean límites”, destacó Tóth-Király.

Un aspecto que podría facilitar una disminución del consumo de internet son las relaciones románticas. “Aunque a los padres puede parecerles un abuso, estar en Internet durante largos períodos de tiempo no siempre es perjudicial. Si los adolescentes pasan mucho tiempo en Internet pero realmente no afecta su salud mental o sus calificaciones o no parece tener consecuencias negativas sustanciales, entonces no podemos decir que se trate de un comportamiento problemático”, dijo el autor principal del documento.