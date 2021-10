La presidenta de Marvel y un exabrupto 100% argentino que se hizo viral

El video es breve pero contundente. La escena puso en evidencia al menos dos cosas: que Victoria Alonso conquista el mundo orgullosa de su argentinidad, y que -a pesar de que cerca del 20% de su población es hispana- la mayoría no habla más que inglés en Estados Unidos.

El video que se hizo viral es un clip de la presentación de Eternals, la nueva producción de Marvel. Tamara Krinsky y James Arthur, los conductores del evento estaban entrevistando a Salma Hayek y a Don Lee cuando Alonso irrumpió en la charla. "¿Viste a la familia de Ajax? La mamá, las dos niñas... yo estaba casi llorando", consultó Salma. Y ella respondió: "Me saqué la foto ya con todos, mi amor".

Luego dijo a los conductores: "Lo único que te voy a decir es que tenemos dos superhéroes...", pero no pudo seguir porque Hayek la interrumpió para explicarle que ellos no hablaban español. Lejos de disculparse, Alonso respondió: "¡A mí no me interesa, que aprendan todos!".

El exabrupto se hizo viral y muchos pusieron foco en la argentina Victoria Alonso que en septiembre se convirtió en presidenta de una de las compañías de entretenimiento más importantes a nivel global: Marvel Studios.

Si bien a muchos les llamó la atención su comentario, otros lo tomaron como un paso más en la apuesta a la diversidad que está haciendo desde la compañía que en su nueva producción tiene a la primera superheroína latina, al primer superhéroe coreano y, como si eso fuera poco, a la primera superheroína sordomuda, Makkari, interpretada por Lauren Ridloff, una actriz sorda.

Victoria Alonso nació en La Plata y se mudó a Estados Unidos cuando tenía 19 años. Quería contar historias y soñaba trabajar en Hollywood. Trabajó durante 15 años en Marvel Studios y participó en un sinfín de producciones de superhéroes. Entrevistada por The Hollywood Reporter, señaló: "Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante, y hasta donde me concierne, esto recién empieza". Además, consciente de su misión había contado que en el equipo hay "un grupo absolutamente increíble de personas que aportan todo su talento a la emocionante lista de películas y series que están en el horizonte".