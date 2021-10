Se hizo viral: el ticket del restaurante y un consumo inesperado

La celebración de una joven mexicana se hizo viral luego de que compartiera a través de sus redes el insólito momento que atravesó al recibir el ticket con los consumos realizados en el restaurante donde se reunió con amigos. El posteo fue acompañado de un video grabado dentro del restaurante en donde la joven explicó lo sucedido.

Una joven mexicana salió con amigos a cenar a un restaurante, la celebración incluía una torta que los comensales llevaron para comer de postre pero ninguno imaginaba que el festejo costaría tan caro. Cuando el grupo de amigos ocupó una de las mesas de la confitería "Panorámica", un mozo se acercó y al ver la torta ofreció amablemente colocar el pastel en la heladera del local para que se mantenga en óptimas condiciones para ser consumido luego de la comida principal.

Al terminar la comida, luego de un momento de esparcimiento y diversión entre amigos, la sorpresa vendría de la mano del ticket que contenía los consumos realizados. Diana González, la protagonista de esta historia, publicó su anécdota a través de su cuenta de TikTok @dianaglzv y se tomó toda la situación con mucho humor.

En el video se observa la mesa del local y una torta de confitería sobre ella. Alrededor están los amigos que por la sorpresa no podían contener la risa, y se escucha a la protagonista decir: “Quedamos como estúpidos". La joven se refería al momento cuando el mozo les ofrece llevar la torta a la heladera y ellos contestan "Sí, métalo” sin imaginar que esa acción les costaría carísimo.

Entre risas, la joven mexicana muestra el detalle del ticket en el que se lee, como un ítem a cobrar, “Meter pastel”. Para sorpresa de la joven, el mozo no solo le cobró, sino que le hizo pagar un monto bastante elevado: 100 pesos mexicanos (5 dólares, es decir, más de 900 pesos argentinos al valor blue).

La costosa anécdota se viralizó en las redes sociales y superó el millón de visitas. Entre los comentarios habían muchas posturas a favor del restaurante y muchas en contra. “Les robaron. No pueden cobrarte sin informar previamente que el servicio tiene un costo. No solo eso, es una falta de respeto. ¿Dónde es, así no voy?”, decía uno de los comentarios.

Luego de la viralización del video de Diana, la respuesta del restaurante no tardó en llegar. Los dueños "Panorámica" lejos de sentirse ofendidos hicieron un posteo a través de su cuenta de Facebook que decía: “Metida de pastel. ¡¡Feliz cumpleaños, Luis!!” y explicaron que el precio del “descorche”, como se conoce al servicio conocido por llevar una bebida o un alimento a un restaurante para consumir allí y por el cual se paga, es de 100 pesos mexicanos.

La original respuesta del restaurante mexicano

“Descorche $100 pesos (miércoles descorche gratis)”, termina la publicación, que fue acompañada por una fotografía de siete amigos con bonetes frente a una torta de cumpleaños y que explotó con los comentarios de los usuarios de esa red social.