¿Sí o no? Por qué la OMS tiene una postura ambigua ante la tercera dosis

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se pronunció hoy contra los países que insisten con usar una tercera dosis como refuerzo de la vacuna contra el coronavirus.

Reconoció que tanto la curva de contagios como la de muertes está descendiendo a nivel mundial y los niveles son los más bajos registrados en el último año, pero sostuvo que, con unas 50 mil muertes semanales, el número sigue siendo alarmante e inaceptable.

El director puntualizó que, a pesar de lo alentador que resulta este panorama a nivel global, hay países de Europa que atraviesan una nueva ola que hace subir el número de casos y de muertes. A eso se suma que "las muertes son más altas en los países y poblaciones con menos acceso a las vacunas".

Según Tedros hay 56 países que fueron excluidos del mercado mundial de vacunas sin poder alcanzar el objetivo de inmunizar al 10% de su población para fines de septiembre. Apuntó que hay tres países en los que aun no ha comenzado la vacunación contra el coronavirus: Burundi, Eritrea y Corea del Norte. Y agregó que "hay países corren el riesgo de no alcanzar el objetivo del 40% a fines de 2021".

"Aproximadamente la mitad de los países restantes tienen problemas de suministro. Tienen un programa de vacunación en marcha, pero no tienen suficiente suministro para acelerar lo suficiente para alcanzar el objetivo", expresó Tedros. Insistió en que los países y empresas que controlan la distribución mundial de vacunas deberían priorizar el suministro a Covax y aclaró que a pesar de que "Covax está mejorando, no hay transparencia absoluta por parte de los fabricantes".

El titular de la OMS recordó el objetivo de alcanzar el 40% de población vacunada y aseguró que para lograrlo es fundamental el compromiso de "del liderazgo político y de la sociedad civil. Estamos trabajando con los líderes para apoyar la priorización y la planificación que se necesita para hacer realidad la cobertura del 40 por ciento".

El director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la OMS, Bruce Aylward, reconoció que es un plan ambicioso lograr ese objetivo antes de fin de 2021, pero señaló que "con una acción agresiva y ambiciosa, la mayoría de estos países todavía pueden alcanzarlo". Marcó la relevancia que tienen en esta misión los fabricantes ya que son "quienes tienen que cerciorarse de que todos podamos saber a qué nos atenemos".

"Quizás no tengan existencias suficientes; en ese caso, el director general se apersonará en los países que hayan concertado contratos, para que liberen más dosis a través de Covax, pero no lo podemos hacer si no tenemos transparencia sobre esos datos, y no podemos alcanzar más equidad sin esto", explicó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, por su parte, explicó que al avanzar con la tercera dosis de la vacuna de coronavirus en todos los grupos de la población, los países con mayor acceso a las vacunas "están impidiendo que otros países vacunen a sus poblaciones de mayor riesgo". Recordó que "la oferta es limitada" y añadió que "al final, esto es un juego de suma cero".