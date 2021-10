Un mendocino reconocido por Unicef por un video contra el grooming

Las dos ganadoras de la tercera edición del concurso Rap Digital, hablaron sobre ciberacoso en sus propuestas. Nahiara Muchico (20), de Villa Soldati (CABA), ganó en la categoría general rapeando sobre los insultos y la falta de empatía en las redes sociales. Roxy VR (15), de Paraná (Entre Ríos) fue la ganadora en la categoría Senaf, creada para promover la inclusión de adolescentes que participan de los diversos programas y proyectos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Su rap buscaba marcar el impacto de la violencia en redes sociales.

Unos 400 jóvenes de todo el país participaron en el concurso organizado por Unicef, la Senaf y la Asociación Civil Faro Digital que busca generar conciencia en torno a los riesgos en línea tales como el ciberbullying, el grooming la difusión de imágenes sin consentimiento y el cuidado de la huella digital.

Según un estudio reciente de Unicef, el 76% de los y las adolescentes con acceso a conexión de internet considera que está más tiempo frente a las pantallas respecto al período previo al aislamiento social preventivo y obligatorio, impuesto como medida para controlar la pandemia de coronavirus. Esto también se refleja en una mayor exposición en redes sociales y plataformas que pueden ser el punto de partida a experiencias negativas. En el marco del concurso se realizaron talleres -remotos y presenciales- sobre derechos y convivencia sana en el mundo digital que llegaron a más de 200 adolescentes de todo el país.

“Decidí participar porque me parece muy bueno transmitir las temáticas que propone el concurso a través del arte", explicó Nahiara y añadió: "y también porque me interesaba poder desafiarme a mí misma. Considero que es importante que se visibilicen las problemáticas que ocurren en las redes sociales y poder transmitir un mensaje a las personas que las sufren de que no están solas en esto y pueden pedir una mano”.

Roxy, por su parte, declaró: "Me llamó mucho la atención el concurso porque era sobre un tema que me parece muy importante hablar como el ciberbullying. Desde los 9 años que estoy rapeando y creo que es una gran herramienta para expresar lo que sentís y pensás. El rap te sirve si estás pasando un mal momento como uno bueno. Me gusta, y me ayuda mucho. Si te cuesta hablar o expresarte, el rap es una manera muy linda de desahogarse”.

Tanto Nahiara como Roxy VR tendrán la posibilidad de grabar su rap y producir el video en forma profesional con un equipo de Unicef.

Los organizadores señalaron que se presentó un 40% más de videos que el año anterior y destacaron que aumentó significativamente la participación femenina. Los contenidos producidos y protagonizados por chicas se triplicaron con respecto a 2020 y representaron el 20% del total de videos.

Referentes del rap y el trap Tiago PZK, Bhavi, Dozer, Tink, NTC, Under MC y Tatu Franchi, de Las Chicas del Free se hicieron eco de la movida y apoyaron el concurso.

Además de premiar a las dos ganadoras los organizadores reconocieron otros videos: el de Camila Debiazzi (15) y el del mendocino Gustavo González (21) en categorías individuales y el de la dupla Lopezcado y EufoZN, dos adolescentes de 16 años.

El mendocino alertó sobre grooming y llamó a usar las redes con inteligencia e el minuto que dura su clip.