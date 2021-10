La esperanzadora novedad sobre el yate desaparecido en el Caribe con dos argentinos

Luis Spasiano, padre de Renzo, tripulante del yate desaparecido en el Mar Caribe cuando regresaba de una misión humanitaria en Haití, aseguró hoy que la búsqueda fue reactivada y que está seguro que va a encontrar a su hijo.



"No sabemos cómo resistimos, lo voy a encontrar, sé que lo voy a encontrar", aseguró Spasiano y contó que reactivaron la búsqueda "gracias al cónsul y al embajador que hicieron gestiones diplomáticas y tuvimos el apoyo de Argentina".



"Estoy asombrado y agradecido, están haciendo un trabajo increíble", destacó el hombre y detalló que estaban en búsqueda pasiva, lo que significa estar a la espera de cualquier dato", dijo Spasiano y detalló que desde ayer lograron que la marina de México reactive la búsqueda. "Los están buscándolos intensamente", remarcó.



En diálogo con radio La red, el papá del joven contó que lo último que supo es que el barco estaba llegando a Cozumel, luego de haber pasado por el puerto de Jamaica para abastecer el barco porque en Haití que tuvieron una semana no tuvieron nada y aseveró que no era una zona de piratería.





"Venían derecho de Jamaica a Cozumel, ya estaban llegando y el posicionamiento dio su última señal unos 230 kilómetros aproximadamente, ya estaba llegando", indicó Luis.



Renzo viajaba a bordo del yate M.O.I Guadalupe, que pertenece a la empresa de Carlos Juárez, el otro argentino desaparecido. La última señal que se tuvo de la embarcación fue el 28 de septiembre cuando hicieron una parada en Jamaica para recargar combustible.



El barco iba al mando del capitán cubano Denis Manuel Fernández Díaz y había partido desde Puerto Aventuras, el pasado 17 de septiembre para llevar ayuda a las víctimas del terremoto que en agosto causó más de 2200 muertos en Haití. El cuarto tripulante es Martin Alejandro Vega Argaez, marinero, de origen mexicano.



El yate contaba con un teléfono satelital y según contó Spasiano hoy, quienes estaban en contacto con la tripulación "estuvieron llamado durante horas y sonaba pero no contestaban". "Con mi hijo hable la última vez cuando estaban en el puerto de Jamaica", dijo y señaló que tenían todos los sistemas aptos y que el barco estaba en condiciones.





Spasiano, quien es mecánico marítimo, aseguro que si el yate "se hunde, se incendia o se parte al medio siempre flota algo". Además explicó que sobrevoló el mar varias veces en estos días, y está calmo, "una plancha, no hay manchas blancas de espuma y las condiciones hasta ayer eran excelentes, el barco debería estar flotando". "El barco mide 83 pies si se hunde, explota o pasa cualquier cosa siempre flota algo", remarcó Luis.