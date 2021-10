El sencillo truco de orden para separar tus prendas de día y de noche en el guardarropas

Lograr mantener tu guardarropas en orden es crucial, no solo por una cuestión de estética, sino para facilitar todo el proceso de selección de prendas a la hora de querer armar un look. Ya que no es lo mismo ver que tienes disponible en un lugar con todo doblado y colgado a estantes con tus prendas ‘hechas bolita’.

Lo más sencillo para lograr esto es separar la ropa por estilos o tipos de uso, en este caso vamos a elegir: día y noche. Para esto vas a tener que ‘dividir’ en dos tu closet, no tiene que ser literalmente, sino tan solo crear una línea imaginaria o determinar qué áreas van a ser ocupadas por la ropa de noche y cuales otras con las prendas de día.

Fuente: UNSPLASH

¿Cómo organizar tu guardarropas?

Si bien lo más probable es que lo primero se te viene a la mente sea ‘trazar’ una línea vertical todo va a depender de la distribución de tu armario.

Lo más aconsejable es que mantengas a mano todas las prendas de día, que son las que vas a utilizar con más cotidianidad. Evitando ubicarlas en espacios que sean de difícil acceso.

Si tienes prendas que puedes llegar a usar tanto de día como de noche crea una zona intermedia. En esta vas a ubicar las prendas más versátiles, las cuales pueden funcionar muy bien en cualquier momento.

Por último, queda la sección de ropa de noche que si bien por lo general solemos tener menos cantidad es la que necesita mayor cuidado, ya que las telas son más delicadas. Lo ideal, si tienes espacio, es que esté colgada en ganchos para evitar que se arrugue, así siempre estará lista para ser utilizada.

Otra forma de mantener ordenado tu guardarropas

Si te animas a ordenar tu armario de una manera aún más pensada, lo ideal es que analices los estilos de ropa que tienes y los momentos del día en los que los usas. Esto te va a permitir tener varios sectores diferenciados, lo que te facilitará el momento de combinar varias prendas para lucir el conjunto perfecto.

Para que te des una idea, la ropa de noche se puede separar teniendo en cuenta el tipo de evento o salida: cena con amigas, boda, reunión de trabajo o citas, solo por dar algunos ejemplos.