El punto débil de la cadena de electrodomésticos que llega a Mendoza

En plena expansión nacional, la cadena de mega tiendas Cetrogar, especializada en tecnología, electrodomésticos y decoración del hogar, anunció su arribo a Mendoza. La primera sucursal en la provincia está ubicada en San Rafael y dará trabajo a más de un veintenar de personas en la localidad.

El local, de 800 m2, es el más grande que la firma tiene a nivel nacional y está ubicado en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. "San Rafael es una ciudad muy pujante, muy atractiva comercialmente. Esto, sumado a la oportunidad de contar con una fuerte presencia en el centro neurálgico de la ciudad, es una decisión estratégica muy relevante para la compañía. Y para nosotros, además, es una gran apuesta hacia el futuro, ya que se trata de nuestra primera sucursal en la provincia”, afirmó Juan Manuel Almeida, gerente de Marketing de Cetrogar refiriéndose al arribo de la compañía a Mendoza.

Todo denota una importante apuesta por la reactivación del consumo. Sin embargo, no todo es color de rosas. Diversos usuarios manifestaron su descontento en las redes sociales. Problemas de logística, reclamos de facturas, fallas la tienda online y falta de soluciones por parte de la empresa son las principales críticas.

"Compré un ropero en Cetrogar que nunca llegó, harta de reclamar y que nadie me de una solución", reclamó una usuaria. Alguien más insistió en la idea de que no hay que comprar nada a la compañía.

"Una bronca le tengo a esos de Cetrogar por un punto papel no me quieren entregar el celu después que pague todo que hdp son", decía un usuario indignado en Twitter, ansioso por recibir el producto por el que había pagado.

"Todo el día estuve tratando realizar una compra por la página pero no se puede.. ayuda por favor", comentaba alguien quejándose del mal funcionamiento de la tienda online.

En referencia a la logística, una clienta se quejaba por no haber podido retirar su producto a tiempo. "Hice una compra en Cetrogar y me hicieron sacar turno para ir a retirar el producto. Amigo, estamos casi terminando 2021. ¿Cómo vas a seguir pidiendo turnos para atender a tus clientes?". Y alguien más decía: "Hice una compra el viernes, me iban a entregar el sábado. Nunca vinieron".

Si bien llama la atención el modo en que se repiten los reclamos a nivel nacional, se trata de inconvenientes que podrían ser consecuencia de los protocolos sanitarios o estar relacionados con el amplio crecimiento de la cadena en el último tiempo, que requeriría más recursos que los que actualmente tiene en juego.