Dieron detalles de cuándo se podrá ingresar a Europa con la Sputnik V

El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, señaló este viernes que es "inminente" que la Organización Mundial de la Salud (OMS) apruebe la vacuna contra el coronavirus Sputnik V para su uso de emergencia y remarcó que "no está en juego ni la seguridad ni la eficacia" del inoculante.



"Por la información que tenemos nosotros, es inminente que se apruebe en uno o dos meses como mucho", dijo Figueiras en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.



"Están trabajando y eso es lo que nos dicen, ahora hay que esperar a que sea así", añadió el presidente de Richmond, productor de Sputnik V en la Argentina.





Respecto a las causas por las que la OMS todavía no incluyó a la vacuna Sputnik V en su lista de uso de emergencia, el presidente de Laboratorios Richmond precisó que "hay un tema administrativo como bien dijeron los doctores Fernán Quirós y Carlos Regazzoni, referentes de la oposición, que han expresado claramente esta postura".



En este sentido, agregó: "Son temas de información, de preparación de reportes que son distintos quizás en un país y en otro, y se van adaptando".



"Por supuesto nunca está en juego ni la seguridad ni la eficacia, ya se ha probado en cientos de millones de personas", aclaró no obstante Figueiras, quien destacó que el inoculante de origen ruso es "una vacuna tan buena, tan eficaz y tan segura que la están proveyendo a la mitad del mundo prácticamente".



Por otro lado, Figueiras celebró que en Laboratorios Richmond están alcanzando "los 10 millones de dosis ya muy próximos, y casi 5 millones entregados" de Sputnik V.



"Entre ayer y hoy se entregaban 1.600.000 dosis del componente 2 de la vacuna y seguimos trabajando con toda nuestra gente y nuestros científicos", detalló y apuntó que la Argentina tiene "una muy buena base científica y también en el área de la investigación clínica, no solo por un tema de costos como alguna vez se pudo decir, sino también por la capacidad de nuestros médicos".



Sobre el futuro de la producción de Sputnik V en el país, el empresario aseguró que "va a depender de lo que se necesite" y confirmó que desde la farmacéutica están "haciendo el registro de fondo para que sea permanente".