Los argentinos que viajan a Miami a colocarse la vacuna contra el covid

Ya hay argentinos que se encuentran en Miami o que tienen en sus planes viajar en las próximas semanas, en pos de poder aplicarse la vacuna contra la covid-19. Pues en el país norteamericano la vacuna es gratuita y no se necesita ser residente, simplemente alcanza con tener 65 años o más y no haber recibido ninguna otra vacuna en los últimos 14 días, según consigna Clarín.

¿Es el turismo de vacunación una opción viable?

Estados Unidos comenzó su primera etapa de vacunación en diciembre. La misma fue destinada para personal esencial y para grupos de riesgo. Sin embargo, el 1 de enero, la aplicación en el estado de Florida pasó a ser para mayores de 65 años y sin necesidad de ser residente o ciudadano de los Estados Unidos.

El proceso consiste en conseguir un turno online que no es tan fácil de conseguir, teniendo en cuenta el hecho de que existen 500 cupos por día. Desde que se habilitó esta alternativa, las líneas telefónicas se encuentran saturadas y las filas para sacar turnos son realmente extensas. Es importante destacar que en el Estado de Florida el 20% de su población tiene más de 65 años. Esto se debe al clima subtropical que ofrece el territorio.

En lo que respecta a los argentinos que desean emprender su viaje a Miami, según lo recolectado por Clarín, una docena de ellos ya tiene turno y pasajes para viajar durante el mes de enero. "Yo tengo tres amigos empresarios, de mucho perfil bajo, temerosos y egocéntricos, que decidieron ir a Estados Unidos a vacunarse porque desconfían de la vacuna rusa y del gobierno populista, al que califican como el virus más grave de la Argentina", cuenta un emprendedor sanjuanino.

Por su parte, existe otro testimonio de un empresario que se aplicará la vacuna Pfizer. "Esto no es ilegal, para nada, sólo hay que tener plata. Eso sí, nadie lo quiere hacer público, es un tema privado, como aquel que lleva plata a otro país. No se comenta porque genera temor la reacción del otro", fueron sus palabras.

La popular abogada Ana Rosenfeld, que se encuentra en Miami desde el 10 de diciembre, habla "un regalo del cielo que me hizo mi hija Stefi" para referirse a la vacuna que se aplicó el sábado 2 de enero, "turno que me consiguió con mucha paciencia mi hija, esto no es de un momento para el otro; no, hay que estar, perseverar, insistir, hasta que ella consiguió para mí y para mi marido Marcelo".

Rosenfeld se auto declara provacuna y cuenta que tuvo que viajar 500 kilómetros, desde Miami City hasta a un pueblo cercano a Tampa.

"Fuimos un día antes (el 1 de enero) para evitar cualquier tipo de inconveniente. Estábamos al tanto de que hay muchos recaudos en el vacunatorio, un riguroso protocolo, y no queríamos llegar a las apuradas". Y agregó: "Todo funcionó a la perfección, debimos sortear cinco postas en las que en cada una tenés que mostrar el mail con el que se confirmó el turno de vacunación, demostrar que no te aplicaste ninguna otra en las últimas dos semanas y acreditar que tenés 65 años o más, como me pasó a mí, que como no creían que tenía 66 tuve que presentar mi pasaporte".

Además, la reconocida abogada dejó en claro un mensaje a favor de todo tipo de vacunación disponible: "De haber estado en la Argentina y haberse podido, yo me hubiera aplicado la vacuna que sea, la rusa, o la que fuese, pero no se puede, porque hoy en día no formo parte del grupo esencial o de riesgo. Hablé con mi neumonóloga del Hospital Alemán, donde yo me atiendo, y me dijo que a esa institución les entregaron 40 dosis de la Sputnik V y a ella le hicieron saber que está en una tercera línea de prioridades, o sea que quizás ni la vacunen".