Sanitaristas mendocinos cuentan su experiencia con la vacuna rusa

En Mendoza comenzó la campaña de vacunación en los hospitales el martes 29 de diciembre. En esta primera etapa recibirán la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 Sputnik V aquellos profesionales de la salud que trabajen en guardias y unidades de terapia intensiva de la provincia.

A Mendoza llegaron 5.500 dosis de la vacuna. Hoy llegará a la provincia la segunda tanda para completar las 11.000 dosis que tocan en esta primera partida de 300.000 vacunas que llegó al país. En total son más de 1.100 las personas vacunadas.

Para conocer cómo han vivido los profesionales de la salud este momento histórico, MDZ consultó a quién decidió colocarse la primera dosis de la vacuna rusa y a quién prefirió no recibirla. La vacunación es gratuita y voluntaria, por lo que los profesionales pueden optar por no colocársela.

Cristian Albarracín, licenciado en Kinesiología que se desempeña en terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore y es jefe de residentes en el mismo establecimiento, recibió el martes 5 de enero la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 Sputnik V. Es uno de los trabajadores de la salud que decidió estar en la lista de los vacunados porque considera que "como kinesiólogo de terapia intensiva estoy muy expuesto al tener el manejo de la vía aérea permanente, creo que es una herramienta más que tenemos para prevenir los contagios o disminuir los síntomas si alguna vez llego a contagiarme".

Albarracín al día siguiente de recibir la primera dosis de la vacuna rusa presentó síntomas durante aproximadamente 24 horas, "estaba de guardia 24 horas y tenía febrícula, cefalea y malestar general", comentó el profesional a MDZ y agregó "si pongo en la balanza los síntomas leves que me genera versus contagiar a mi familia que tienen factores de riesgo optó por colocármela".

Al igual que Albarracín muchos otros profesionales de la salud han presentado síntomas luego de la vacunación, así lo afirmó el kinesiólogo. "Varios profesionales del hospital presentaron síntomas luego de la vacunación, ya sea el mismo día o el día posterior, los síntomas van de leves, como dolor o malestar en el sitio de la vacunación, cefalea, hasta fiebre de 38° malestar general o dolor articular", contó.

El sanitarista explicó que antes de recibir esta primera dosis se les solicitó que firmen un consentimiento sobre la vacuna, en el cual se expresa quienes se pueden colocar y quiénes no, como así también lo síntomas que se pueden presentar. Albarracin informó que en caso de presentar síntomas "hay que informar al vacunatorio para tener seguimiento de cada caso".

Por otro lado, se encuentra una profesional, que solicitó no dar su nombre, que por el momento ha decidido no colocarse la vacuna rusa, "porque consultando con especialistas que están más en el tema, la mayoría me han dicho de esperar", contó la sanitarista y enumeró los motivos: "son dos dosis y la segunda no creen q llegué, hay poca evidencia de especificidad y no se sabe si van a hacer dosaje a los que se las han puesto, para saber si han creado anticuerpos contra la vacuna ".

"Por el momento voy esperar...veremos más adelante", concluyó la profesional de la salud.

La vacunación es voluntaria, hay dudas y miedos por parte de las personas que están dentro de los grupos que pueden recibir la vacuna rusa. Mientras tanto el gobierno nacional continúa la campaña de vacunación, ya la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti aseguró que "el plan de inmunización, en esta primera instancia, está dirigido a los ámbitos y lugares donde tuvo mayor impacto la pandemia y donde hay más riesgos de una segunda ola".