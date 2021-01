¿Qué sucedió con la protagonista de El Mundo Oculto de Sabrina?

El cierre definitivo de la historia no sólo despertó críticas entre los fans, sino que, incluso, llegó a impactar en la propia Kiernan Shipka. La actriz habló de su asombro al leer el guion y reveló que la "impactó bastante emocionalmente" y que no fue "fácil de digerir".

Sucede que la cuarta y última temporada de El Mundo Oculto de Sabrina fue estrenada el pasado 31 de diciembre con una resolución que nadie esperaba. ¿Por qué afectó a la joven de 21 años? Los realizadores decidieron darle un giro a la historia relacionado con la muerte.

¡Alerta spoiler! En el último capítulo, Sabrina logra derrotar al Vacío y muere salvando a sus seres queridos. Fue este final el que afectó emocionalmente a la actriz. Pero eso no es todo. El factor de mayor impacto en el cierre de la serie fue la muerte de Nick Scratch (Gavin Leatherwood), quien interpreta al novio de Kiernan en la ficción.

La relación con el suicidio

Finalmente, el octavo y último episodio revela que Nick se reúne con Sabrina en "El dulce más allá", dejando entrever que se quitó la vida ahogándose en el "Mar de los Dolores". Si bien la protagonista reacciona molesta, el joven le asegura que lo importante "es que estemos juntos aquí por siempre", y se besan.

Ante esto, numerosos medios y fanáticos rechazaron la "romantización" y la apología del suicidio, dando lugar a un "final feliz" luego de la tragedia de los jóvenes, además de la codependencia entre ambos. En este sentido, aseguran que se trata de un mensaje "tóxico y peligroso" para un público adolescente.

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, 800 mil personas se suicidan cada año y es la tercera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y los 19 años. Y es este rango etario al que se encuentra dirigida la serie El Mundo Oculto de Sabrina.





La opinión de Kiernan Shipka

Tras el devastador desenlace, la postura de la actriz de Sabrina Spellman es clara: "Hay mucho significado e impacto detrás de esto y cómo queremos leerlo. Pero sobre todo, me sorprendió completamente", expresó.

Sobre la muerte como recurso para cerrar definitivamente la historia que fue cancelada por Netflix, Kiernan expresó cómo se sintió al leer el libreto: "Me sorprendió mucho. Creo que tenía la misma mentalidad que todos los demás, que era que Sabrina no puede morir. Ella es Sabrina. No puede morir. Y luego pensé: 'oh, no hay más páginas, creo que eso es todo'. Es un final dramático".

Por último, analizó que "a fin de cuentas, lo que representa el final es que Sabrina es un alma verdaderamente desinteresada y se sacrifica por un bien mayor, que es muy importante". Y agregó: "creo que me ha afectado bastante emocionalmente. No es un final fácil de digerir".