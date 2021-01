Vacunas: especialistas advierten que la mayoría no tiene un tiempo límite para la 2ª dosis

En un contexto internacional donde distintos países plantean esquemas de vacunación contra el covid-19 en los que extendieron los plazos de la segunda dosis, especialistas argentinos aseguran que "en todas las vacunas lo central es respetar el mínimo del intervalo entre dosis" para no perder eficacia y que "la mayoría de las que conforman el calendario nacional no tienen un tiempo límite para aplicar el refuerzo".



"Con los intervalos entre dosis de vacunas siempre es importante respetar el mínimo, que en en el caso de la Sputnik V es de 21 días, porque si se da la segunda dosis antes puede haber interferencia con la respuesta inmune y no ser tan eficaz como uno quisiera", explicó la médica infectóloga Florencia Cahn, titular de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

"En referencia a los máximos, en el común de las vacunas no hay un límite, uno puede darlas mucho tiempo después y ser igual efectiva", precisó.

En estos días, el Reino Unido, uno de los países más afectados por la pandemia en Europa, cambió sus planes de vacunación para que la segunda dosis (tanto de Pfizer/BioNTech como de Oxford/Astrazeneca) sea administrada hasta 12 semanas después de la primera, en lugar de los 28 y 21 días prescritos.



Bélgica y Alemania pidieron a sus expertos evaluar una aplicación de la segunda dosis hasta un máximo de 42 días, el límite fijado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), mientras que Dinamarca anunció que dejaría pasar ese plazo entre ambas inyecciones.



"El objetivo es llegar a más población con esas dosis y es una decisión que tiene que ver con que con una dosis uno alcanza una eficacia protectora importante y para lo que sirve la segunda dosis es para hacer un refuerzo a largo plazo", explicó Cahn, miembro del Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Salud.

"Ante la situación de emergencia que estamos transitando, apostar a llegar a la mayor cantidad de personas posibles con una dosis es una estrategia que varios países se están planteando. En Argentina esta no es la idea", dijo la infectóloga.

Según Cahn, "aquí lo que se plantea es que quienes recibieron el primer componente de la Sputnik reciban el segundo pero es importante saber que si la segunda dosis no se da a los 21 días sino después, la eficacia es la misma".



Para el médico infectólogo Tomás Orduna, "la estrategia de llegar a la mayor cantidad de personas posibles con una dosis, en un contexto donde la producción mundial tiene un límite para obtener dos dosis para cada habitante, tiene que ver con que entre el 70 y 80% de las personas vacunadas con una dosis tiene a partir de los 15 días respuestas con formación de anticuerpos".



"Las segundas dosis tienen que ver con asegurar que esos anticuerpos se extiendan en el tiempo", describió.

El médico pediatra e infectólogo Ricardo Rüttimann, quien coordina la comisión de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), coincidió en que "con la mayoría de las vacunas hay intervalos mínimos pero no suele haber máximos".



En relación a eficacia, el especialista indicó que "muchas autoridades de salud pública de varios países están evaluando cambios en los esquemas de acuerdo a la emergencia. Hay vacunas con las que hay más información para hacer esos cambios porque, por ejemplo, se habían planteado de una sola dosis".