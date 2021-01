Increíble: abuelos se disfrazan de osos polares para poder abrazar a sus nietos

La pandemia de coronavirus significó un antes y un después para la humanidad. Cambió nuestra forma de relacionarnos y de demostrar nuestro afecto con los que más queremos. También, ha estimulado la creatividad de miles de personas que han hecho de lo más insólito para poder estar cerca de sus seres queridos sin ponerse en peligro de contagio.

Tal es el caso de una pareja de abuelos que sorprendieron a todos en la web con su original idea. Los ancianos, cansados de no poder abrazar a sus nietos, decidieron disfrazarse de osos polares con unos trajes completamente cerrados y de esa manera compartir algunos minutos con los pequeños.

Barbara y Clive Walshaw, de 71 y 73 años respectivamente, habían pensado en cenar para las fiestas con sus nietos vía Zoom. Sin embargo, ella descubrió en Internet que podía comprar los disfraces y puso manos a la obra para el ansiado reencuentro.

"Queríamos tener cuidado porque si nos poníamos mal, no seríamos sólo nosotros los que se sentirían mal, los chicos se sentirían responsables de ello, y no queríamos eso”, explicó Barbara al periódico británico Daily Mail. “El disfraz funcionó muy bien. Totalmente cerrado. Fue la mejor idea que creo que he tenido”, agregó.

El encuentro, que se dio en la casa de sus descendientes en Leeds (Reino Unido) duró apenas seis minutos, pero tal como la pareja afirmó "fueron los mejores seis minutos de su vida".