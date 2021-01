Trabajar en PAMI: ¿cómo cargar el currículum para encontrar empleo?

La forma más rápida y sencilla de postularse para trabajar en PAMI consiste en cargar el currículum en la misma página web de la organización. Para esto es preciso registrarse en el área institucional de este sitio.



Si bien en primera instancia parece algo fácil, y en efecto lo es, al momento de encarar la operación hay una pequeña dificultad, que consiste en que no se puede saber cuáles son los pasos a seguir si no se dispone de una cuenta en la plataforma.



Es por este motivo que el presente artículo se propone como objetivo brindar toda la información necesaria, para que las personas interesadas puedan conocer cómo es el procedimiento en su totalidad antes de iniciarlo.

Carga virtual de currículum: ¿cómo registrarse en PAMI?

Ante todo, hay que saber es que en el portal principal de la web de PAMI no se observa un ítem que haga referencia a la carga del CV ni nada similar. Sin embargo, esto no quiere decir que la posibilidad no exista: basta con entrar a la Carga Virtual de Currículums desde una búsqueda en Google o mediante la misma invitación que realiza esta entidad a través de sus redes sociales.

Hola Sol. Gracias por escribirnos. Te sugerimos que cargues tu CV acá https://t.co/bYQehEN5eS para que lo reciba el área de Recursos Humanos y pueda evaluarlo. Seguimos en contacto. ¡Saludos! — PAMI - INSSJP (@PAMI_org_ar) May 11, 2020

Luego, el primer paso a realizar es el del registro en sí. En el apartado correspondiente, se debe ingresar el nombre de usuario, la contraseña y también:

Nombre y Apellido.

CUIL.

Dirección de correo electrónico.

Una vez completados todos los datos, y aceptados los “términos y condiciones”, se debe hacer clic sobre el ítem “Registrarme”.



A continuación, lo que hay que hacer es activar la cuenta en cuestión mediante el link que el sitio web envía al correo electrónico comunicado. Al hacer esto, automáticamente se puede ingresar a la plataforma en cuestión y proceder con la carga del currículum vitae.

Trabajar en PAMI: ¿qué datos hay que poner en el currículum vitae?

Ya dentro del sitio web de PAMI, los pasos a seguir son simples y sencillos. En definitiva, se trata de ir completando las informaciones requeridas, que son las siguientes:

Datos personales. Experiencia laboral. Estudios. Cursos de formación. Idiomas. Informática. Perfil sugerido.

Según las condiciones del servicio de PAMI al respecto, “los datos son recabados con la finalidad de crear un Registro de posibles y eventuales postulantes a cubrir cargos en los distintos agrupamientos escalafonarios del INSSJP de acuerdo a las necesidades que surjan de contar con recursos humanos especializados para ocupar un puesto (…)”.



Por otra parte, algo importante a tener en cuenta es que los datos ingresados sólo son guardados cuando se completa la carga del CV. Dicho de otra manera, si sólo se efectúan los primeros pasos y, por algún motivo, se interrumpe el proceso, a la hora de retomar se deberá iniciar de cero.

Es por esto que lo más aconsejable es cargar de forma completa el CV aunque sea sólo una vez, ya que luego sí existe la posibilidad de realizar modificaciones en el mismo.



