Preocupación por los turistas con síntomas que no se pueden hisopar

Pinamar está viviendo una situación grave: no solo los jóvenes se aglomeran en las playas, sino que los turistas que, ante los síntomas, buscan hisoparse, no encuentran donde.

Una mujer, que tiene seis síntomas compatibles con coronavirus, se acercó a la policlínica Bunge, que su obra social le cubre, donde le contestaron que “por covid” no atienden. Luego fue al hospital del partido donde el médico de guardia le aseguró que lo que tiene “no es una angina” y le recomendó ir el lunes de 9 a 11 al centro de jubilados a que la hisopen. Además, se encontraron que en la misma sala estaba ella con los síntomas, una mujer que buscaba una receta y un joven con una infección en la pierna, todos en el mismo espacio.

Al mismo tiempo, en el Hospital de Pinamar “Dr. Pepe Olaechea” no hay áreas delimitadas para impedir que se crucen pacientes con fiebre o síntomas respiratorios con otros pacientes.

Al llegar a la guardia, nadie controla la temperatura ni aplica alcohol en gel en las manos, y lo mismo ocurre en muchos locales comerciales.

A Daiana, la mujer con síntomas, en el hospital le dijeron que en la guardia no se hacen hisopados, salvo que se requiera internación, y los médicos solo la atenderían si no pudiese respirar. Luego de mucha discusión lograron que la viera un doctor que le dijo: “Tenés todos los síntomas de Covid o de una gripe muy fuerte”, y le solicitó que fuera el lunes a hisoparse. Le dijo que tomara paracetamol y que no tuviera contacto estrecho con personas.

A lo largo de diciembre, los casos en Pinamar se triplicaron.

“Fue con la llegada del turismo y el fin de semana largo del 8 de diciembre”, comentó el intendente Martín Yeza y agregó que “hasta hace diez días, el partido tenía 90 por ciento de positivos pinamarensess, y ahora es un 50, mientras el otro 50 es de personas que llegaron con la temporada. No hay ningún convenio de las clínicas con el hospital. Solo en caso de saturación de terapia intensiva, que acordamos con Pinamed que ellos atiendan a los no Covid”, agregó Yeza.

El intendente aseguró que el hospital aplica el sistema de triage implementado por protocolo y que lo que vivió Daiana se debe a errores humanos de los empleados de guardia.

Si alguien quiere testearse debe hacerlo, en caso de urgencia, en forma privada y abonando un costo de $ 4.000 para El test de PCR y el de antígenos, con muestra de saliva cuesta lo mismo.

