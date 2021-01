Horóscopo semanal del 1 al 5 de febrero

El 2020 puso todo "patas para arriba" y Enero aún mostró los coletazos de la sensación de estar abrumados. Sin embargo, Febrero comienza con aires de calma y el tránsito de los astros favorece a casi todos los signos. Veamos qué depara para cada uno las predicciones del zodíaco.

Horóscopo para Aries

Es un período difícil a nivel laboral, pero no por falta de trabajo sino por exceso. Aries perdió el equilibrio intentando compensar durante el 2020 los ingresos perdidos y, ahora que está más aliviado económicamente, se siente superado por las obligaciones.

Saturno traerá la energía necesaria para cortar el círculo vicioso y regresar a un transcurrir más armónico. Preste atención a su rutina de ejercicio.

Horóscopo para Tauro

Los taurinos deben empezar a registrar a los demás a su alrededor. Ya las excusas acerca del difícil período transcurrido prescribieron. No sólo son sus asuntos, también sus afectos tienen intereses, prioridades y deseos. Si quiere que reine la paz en el hogar tendrá que cambiar de actitud.

Horóscopo para Géminis

El trabajo funciona a velocidad crucero. Los logros de 2020 se afianzan y los éxitos se consiguen sin esfuerzos y gracias a haber cultivado durante tanto tiempo un gran trabajo “de hormiga“.

Disfrute. Brillante y alegre ganará la calma que tanto necesitaba. Revise su organización para reestructurar el tiempo que le dedica al ocio. Lea un buen libro o salga a correr. Entrar en contacto consigo mismo reconforta especialmente a los geminianos esta semana.

Horóscopo para Cáncer

Dedicado a los parientes y a las reuniones familiares, a veces no puede apreciar lo mucho que le costó llegar a gozar de la estabilidad que tiene hoy. No olvide celebrar cada instante. La vida es un regalo y cuidarlo es también estar consciente, agradecido y presente. Los movimientos laborales desordenan sus horarios y rutinas, pero finalmente logra ver el costado positivo.

Horóscopo para Leo

Motivado, sonriente y enfocado. Los desafíos que le trae el año decantan en esta semana, permitiéndole una visión organizadora que lo beneficiará. Un proyecto que lo apasiona toma forma. En lo amoroso, los éxitos en el plano laboral le dan la confianza que necesita para conversar cuestiones solapadas hasta aquí.

Horóscopo para Virgo

Lo privado supera en importancia a las actividades que realiza en la esfera pública. Su rendimiento aumentará pero no le demandará tiempo y en cambio la familia y la pareja se llevan toda su atención y energía. No deje de cuidarse las vías respiratorias y beba mucho líquido.

Horóscopo para Libra

Regresa la ternura. Se inician noviazgos, se afianzan relaciones y las parejas constituidas regresan a la época fogosa antes de los hijos. Novedades para solos y solas, se avecinan enlaces, bodas y compromisos.

No pasará necesidades económicas y podrá afrontar las deudas acumuladas, aunque aún no consigue entender cómo fue que fluyó esa posibilidad. Si percibe tensión en otros grupos de personas, no duda en alejarse.

Horóscopo para Escorpio

La familia influye poderosamente en los escorpianos esta semana ¿Sabios consejos o mandatos? habrá que distinguirlo. Ese será el desafío. Lo que construyó con esfuerzo hasta aquí será la prueba de que puede hacerlo. No olvide obligaciones y compromisos. Reuniones laborales exitosas le deparan a lo largo de la semana.

Horóscopo para Sagitario

Tendrá que recurrir a otros para resolver situaciones inesperadas. No desestime la colaboración de otros que considera menos afortunados, ya que puede recibir una lección.

La vida lo coloca en ese lugar para aprender humildad, algo que a veces el sagitariano olvida, demasiado inmerso en sus triunfos. Coma con menos sal. Recibe una sorpresa.

Horóscopo para Capricornio

Segundo plano para el trabajo y primer plano para los encuentros familiares. Quienes tienen hijos viven un período de plenitud, alegría y juegos junto a los pequeños. Para los que tienen hijos entrando a la juventud, tengan cuidado con prestar el vehículo, las llaves de la casa o los artefactos electrónicos cuando no están las condiciones de seguridad dadas.

Horóscopo para Acuario

La vuelta a la rutina desespera a acuario. Un cambio de rumbo en lo laboral intentará compensarlo, pero hay que enfrentar insatisfacciones en niveles más profundos. Este será el año en el que acuario encare un gran cambio en su vida.

Tire lo que no use y olvide las situaciones que no tienen solución. Use la energía para ser franco frente al espejo.

Horóscopo para Piscis

Se entrega de lleno a sus deseos. Punto final para amores no correspondidos o relaciones complicadas. Su habilidad para definir situaciones se pone en juego esta semana en el plano laboral. No tome las críticas tan en serio, de las dificultades se aprende más que de los aciertos.