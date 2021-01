Jubilación, la guía completa: ¿dónde y cómo tramitarla?

El tiempo de espera para que salga una jubilación es de un mínimo de 6 meses y previo a eso se debe juntar toda la documentación para presentar en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). El trámite se puede iniciar a través de la página.

Ya no es necesario acercarse a una oficina de la Anses para presentar toda la documentación. La entidad optimizó sus canales digitales y las personas que tengan la edad necesaria para jubilarse podrán comenzar el trámite por allí.

Paso a paso para iniciar el trámite de jubilación

Obtener la clave de la seguridad social. Si no tenés clave, podés obtenerla en línea y te servirá para realizar consultas y gestiones.

Verificar los aportes para confirmar que estén todos registrados en Mi ANSES. Si hay aportes que no están registrados, se debe reunir la documentación que pruebe los períodos trabajados: certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social, Declaración Jurada que acredite los servicios.

Cuando toda la información esté correcta y completa, ingresar en Atención Virtual y allí hacer clic en a la opción Asistencia del inicio de Jubilación para comenzar el trámite.

En el caso de que se quiera hacer el trámite de manera presencial y la oficina más cercana esté abierta, se debe sacar turno de manera online en "sacar turno".

¿Cuáles son los requisitos para pedir la jubilación?

La mujeres deben tener 60 años y los hombres 65 años.

Se deben tener aportes de 30 años, pero puede variar según la actividad y las características de cada trabajo realizado.

¿Qué pasa si una persona no cumple ningún requisito?

Existen casos de personas que no tuvieron aportes o que no llegan a completar los años trabajados que solicita la Anses. Sin estos requisitos no se pueden jubilar, pero tienen la posibilidad de tener la Pensión Universal para el Adulto Mayor y pueden pedirla:

Las personas de más de 65 años.

Los ciudadanos argentinos o naturalizados con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No deben cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. En el caso de tenerla, se debe renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

Las personas que tengan la pensión cobraran el equivalente al 80% de la jubilación mínima y se actualiza en forma trimestral por la Ley de Movilidad. Además, se puede acceder a beneficios como cobertura de salud y servicios de PAMI, y créditos Anses.

Es importante verificar toda esta información al momento de la realización del trámite, ya que cuenta con actualizaciones que varían en función del contexto particular de pandemia.