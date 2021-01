Horóscopo semanal del 4 al 10 de enero

Las dificultades y desafíos del año que empieza están inter-conectados con los aprendizajes profundos del año que se fue. Transitar la trayectoria personal en profunda conexión con lo aprendido hará que cada paso signifique mayor bienestar y salud emocional. Signo por signo, a qué cuestiones habrá que prestar atención.

Horóscopo para Aries

Mercurio en Capricornio hará que el amor y el romance no fluyan con facilidad para los arianos. Trate de salir de la comodidad de la crítica poco constructiva y cuestionarse sus propias acciones y actitudes. En cuanto a cuestiones de salud, no descuide ni postergue controles y estudios.

Horóscopo para Tauro

En lo económico todo comienza a destrabarse. Al contrario del plano amoroso, ya que Venus en Sagitario agita las aguas constantemente y no logran ponerse de acuerdo. En cambio, su trabajo da los frutos deseados y supera sus expectativas.

Horóscopo para Géminis

El momento le pide sinceridad con la pareja. Tendrá las de ganar si logra mostrar su punto de vista con amorosidad y respeto. Mercurio, su regente, está en Capricornio por lo cual los cobros y las operaciones se tornan lentas y trabajosas. A la hora de retomar el ejercicio, cuídese. Podría lesionarse.

Horóscopo para Cáncer

Fluye la comunicación y los buenos términos para vincularse con parejas y ex parejas. Los que están iniciando relaciones aprovechen para plantear los sentimientos más profundos, serán escuchados y tenidos en cuenta más que nunca. Un socio o compañero de trabajo lo favorecerá en los negocios. Confíe.

Horóscopo para Leo

Venus en Sagitario lo coloca en una posición activa. Logra expresar sus sentimientos y llevar a la acción sus planes amorosos. El deseo que siente por alguien nuevo en su vida se intensifica y podría resultar en una relación definitiva o importante. En cuanto a viajes y paseos, planifique. No deje las cuestiones importantes libradas al azar.

Horóscopo para Virgo

Se aproximan enormes satisfacciones a nivel laboral. Al contrario de lo que ocurre en el plano amoroso. A la vista se presenta un calmo remanso sin novedades sentimentales.

Eso sí, se siente inestabilidad, ansiedad y deseo no correspondido debido a la presencia de Venus en Sagitario.

En cuanto a su salud, busque maneras de renovar energías, trabajar la fuerza y salir del estado de quietud, que no le hace bien. Las caminatas son un buen principio pero tendrá que esforzarse más para lograr un equilibrio saludable que acompañe al buen funcionamiento del organismo.

Horóscopo para Libra

Momento de inspiración. Logrará canalizar a través del arte el caudal de energía que siente y aún no logra descifrar. Prosperidad económica y grandes logros en el trabajo se avecinan. Buen momento para concluir trámites, retirar títulos, emprolijar los papeles de propiedad, entre otras gestiones administrativas.

Horóscopo para Escorpio

Los astros se muestran a favor de los vínculos con amigos. Encuentros postergados con familiares, parientes, conocidos y lazos entrañables serán la grata sorpresa que dará comienzo a un año prometedor.

Alguien que antes no le interesaba a nivel amoroso comienza a atraerlo de forma inevitable. Permítase nuevas maneras de vincularse en el plano sentimental y supere viejas relaciones del pasado dejando de idealizarlas.

Horóscopo para Sagitario

Venus en Sagitario libera el terreno de lo amoroso para los sagitarianos. A conquistar corazones, permitir brindar el propio corazón y disfrutar. Hermoso momento de despliegue para la naturaleza impetuosa de los sagitarianos.

En cuanto a las relaciones familiares, aunque ha costado hasta acá, logra finalmente acordar algunas pautas que harán la convivencia más fácil.

Horóscopo para Capricornio

Venus no juega a favor de los capricornianos, que no logran armonizar con la pareja al interior del hogar ni sostener en el largo plazo proyectos en común.

No es un buen momento para tomar compromisos, dígalo claramente.

En lo laboral, un gran negocio podría mejorar su suerte. Cambios de rumbo rotundos atraen la abundancia. No olvide que las aventuras financieras son, a veces, una oportunidad.

Horóscopo para Acuario

Marte y Venus se encuentran a favor de los encuentros, sobre todo sexuales, también afectivos. Intercambio, romance y disfrute para un tiempo de relax, en donde el trabajo desandará su ritmo.

Aunque no le va mejor económicamente, esto no le preocupa. No necesita demasiado para ser feliz.

Horóscopo para Piscis

Dificultades domésticas y amorosas estorban hacia inicios de la semana. Venus en Sagitario hace que solo sean obstáculos manejables y pueda sortearlos sin problemas.

Buen momento para firmar contratos, operaciones inmobiliarias y compra de vehículos. Priorice el trabajo en equipo y reconozca los logros del grupo como un buen líder. Los errores se marcan en privado.