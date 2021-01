Cuidado: ¿cómo funcionan los polvos para adelgazar que se muestran en televisión?

Los polvos para adelgazar que promocionan las famosas recorren la televisión desde hace tiempo y para su supuesto funcionamiento se debe colocar sobre las comidas. Sin embargo, existen varias denuncias por publicidad engañosa y hasta se abrió un sumario sanitario con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).



Las modelos, conductoras e invitadas de la televisión son halagadas constantemente por su figura, su pelo y su piel. En ese momento es cuando mencionan que consumen polvos adelgazantes que las ayudan a mejorar su belleza física y les aportan más energía.



El más conocido es Satial Food, producido por el laboratorio Framingham Pharma y su lema es "comer sin culpa": aseguran que disminuye la absorción de carbohidratos. Casualmente, el mismo laboratorio produce otros compuestos como Quelat y AMPK Protein.

Publicidad engañosa

En 2016, la Anmat abrió un sumario sanitario contra el laboratorio por publicidad y comunicación engañosa sobre sus productos, y le aplicaron una multa de 10.000 pesos por el producto Omega 3 Natural, otro suplemento dietario.

Luego, en 2018, el laboratorio tuvo que cambiar su categoría ante la Anmat luego de que revocaron su habilitación para elaborar productos de especialidades medicinales para acondicionamiento primario.

El negocio detrás del polvo

En los programas de televisión, el producto Satial es mencionado constantemente, lo cual despertó la sospecha de muchos televidentes sobre el negocio que hay detrás. Finalmente, Connie Ansaldi reveló en Twitter "la gran mentira" del polvo adelgazante que usan las famosas.

"Se trata de estrategia digital que se armó acerca de un producto y su relación con las famosos que cobran cada vez que lo nombran y cuando mencionan cómo se usa”, contó la mediática, sobre el polvo que supuestamente ayuda a mantener el peso porque bloquea carbohidratos.

Les pagan cada vez que lo nombran. X eso lo nombran tanto. ;) Cuntas más menciones, más $$$ — uD83CuDD72uD83CuDD7EuD83CuDD7DuD83CuDD7DuD83CuDD78uD83CuDD74 (@connieansaldi) August 4, 2020

Ansaldi decidió salir a contar la verdad porque considera que la alimentación es un tema delicado, principalmente para las más jóvenes: “Vengo a decir que yo no tomo ninguna proteína ni le echo ningún polvo a las comidas (más que los que me echan a mí) básicamente porque si no haces dieta saludable y gimnasia, nada de eso funciona”.



Uno de los productos más vendidos en cuarentena

El público se dejó llevar por el mensaje de las famosas, al punto que el Satial fue uno de los productos más vendidos en cuarentena. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) arrojó que los productos llamados "Alimentos antiobesidad" aumentaron un 198%.

“Son suplementos dietarios que se compran sin receta, no son medicamentos. Entre ellos están el Satial, AMPK y Metabolic Cla, el primero es un bloqueador de hidrato de carbono y los otros dos son complejos enzimáticos. No podemos afirmar que subieron ‘debido’ a la cuarentena, si bien es claro el dato de que durante la cuarentena aumentó su consumo”, explicó Juan Manuel Santamaria, gerente general de IQVIA.