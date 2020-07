El "polvito" de las famosas que desató la ira de Connie Ansaldi

View this post on Instagram

Me acuerdo que una vez hace muchos anu0303os (tipo 1999) dije al aire en un programa: por que tengo que elegir entre ser linda o inteligente? Se puede ser las dos cosas ! Y me bardearon mucho diciendo que no, que no se podiu0301a. Pues no mi ciela. No solo si se puede, sino que ademau0301s se puede ser sexy, madre, empresaria,amiga, hija, nieta, hermana, mujer, liu0301der y yo que se cuantas cosas mau0301s. No permitas etiquetas. El espacio en infinito. Hasta para ser a veces un poco taradas tambieu0301n ud83dude02 #pestanu0303as @maiacostaaok #eyelashes