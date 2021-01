Ninguna vacuna contra la covid-19 destruye el sistema inmunitario

Ninguna de las vacunas contra la covid-19 puede destruir el sistema inmunitario, como afirma un artículo difundido en las redes sociales, que es refutado por la Asociación de Vacunología de España y la sociedad de medicina preventiva SEMPSPH.



En las últimas semanas se ha vuelto a difundir en Twitter y Facebook un texto publicado en varios portales de internet.



"Enorme escándalo descubierto: la vacuna covid-19 destruye nuestro sistema inmunológico de forma permanente", afirma ese escrito en su titular.



Ese mismo mensaje ya se había publicado en redes sociales a principios de diciembre.



Se trata de la traducción de un artículo firmado por el osteópata Joseph Mercola, que se puede leer en su web en inglés, con fecha del 11 de noviembre de 2020, y en castellano, datado el 14 de ese mes.



La versión difundida en las redes es una traducción diferente de ese texto, al que también se ha modificado su titular, que en este portal de internet era "Cómo la vacuna contra el covid-19 podría destruir su sistema inmunológico".



DATOS: La Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) subrayan que no hay ninguna evidencia científica de que las vacunas contra la covid-19 puedan suponer un riesgo de destrucción del sistema inmunitario de las personas que las reciben, como sostiene el artículo.



"Rotundamente no", coinciden en responder el presidente de la AEV, Amós García Rojas, y el portavoz de la SEMPSPH, Julián Domínguez, a la pregunta de si existe el citado peligro.



García Rojas califica esa afirmación de "disparate" y la rechaza con el argumento de que los ancianos de las residencias "acaban de recibir la vacuna contra la covid-19 y están tan campantes", a pesar, incluso, de que el sistema inmunitario se debilita con la edad.



"Las vacunas no tienen ningún riesgo", enfatiza el presidente de la AEV, quien recuerda que los órganos reguladores de los medicamentos han establecido que los preparados contra la covid-19 tienen "perfiles de seguridad y eficacia razonables".



"Los efectos secundarios que ocasionan, que es lo que nos interesa, están perfectamente descritos en los ensayos clínicos y son similares a los de otras vacunas", afirma García Rojas, para quien el mayor riesgo es no ponérselas, porque la pandemia ya ha ocasionado más de dos millones de muertes.