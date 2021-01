Facebook Messenger también está "bajo la lupa" por sus políticas de privacidad

A raíz del escándalo por las nuevas políticas de WhatsApp, ahora otra aplicación de Mark Zuckerberg está en la mira: se trata de Facebook Messenger. Expertos en seguridad afirman que la falta de privacidad ponen en peligro la información personal de los usuarios.

Según el experto en ciberseguridad Zak Doffman, la polémica que generó los términos y condiciones que se activarán el 8 de febrero en WhatsApp tapó las deficiencias de las otras plataformas de la compañía Facebook.

Es cierto que WhatsApp tiene el cifrado de extremo a extremo, por lo que la aplicación no puede ver los mensajes privados ni escuchar llamados, solo podrá hacerlo el receptor una vez que le llegue el mensaje. Pero no pasa así en Facebook Messenger, porque el cifrado de extremo a extremo se aplica de manera limitada.

“Si todavía estás en Messenger o si estás usando los DM de Instagram para cualquier otra cosa que no sean contactos casuales, entonces es hora de cambiar. La opción más fácil sigue siendo WhatsApp. Si quieres una opción más segura, entonces ejecuta Signal en paralelo. Será más útil a medida que se unan más contactos”, dijo Doffman.

Falta de privacidad en Facebook Messenger

En el único momento en el que los chats de Facebook Messenger son privados es cuando se utiliza la conversación secreta, pero aplica solo para mensajes entre dos personas, no funciona en grupos y se debe hacer de manera manual.

La conversación secreta es un cifrado de extremo a extremo según la plataforma. "Por el momento, las conversaciones secretas solo están disponibles en la app de Messenger para iOS y Android, así que no aparecerán en el chat de Facebook ni en messenger.com", explican en su página de soporte, por lo cual no aplica a otros sistemas operativos.

Por este motivo, Doffman aconsejó dejar de usar Facebook Messenger y migrar a cualquier otra plataforma que proteja todos los datos, ya sea conversaciones de a dos o de a grupos.

“Todos sabemos que Facebook vive de nuestros datos, así es como pagamos por sus servicios supuestamente gratuitos. Pero tiene que haber un límite. Si nos encontramos en una posición en la que Facebook dice ‘me quedaré con todo lo que pueda’, y nosotros aceptamos, qué dice eso sobre nosotros y el valor que le damos a nuestra propia privacidad”, afirmó el especialista.

Y agregó: "Es esta falta de encriptación de extremo a extremo lo que hace que el Messenger no me sirva. Esto debería ser el valor por defecto para cualquier plataforma de mensajería que uses. El propio Facebook ha advertido de los riesgos que conlleva la falta de este tipo de cifrado, y WhatsApp merece un gran reconocimiento por haber universalizado el acceso".