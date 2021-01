Horóscopo semanal del 18 al 22 de enero

Las respuestas pueden estar en las predicciones del zodíaco, que muchas veces nos entregan guineos para afrontar esos interrogantes a los que nos vemos sometidos los humanos en lo cotidiano. Signo por signo, la revelación de la semana en base a esta conjunción.

Horóscopo para Aries

Venus en Piscis confunde las directivas de su cabeza y su corazón, que no coinciden. Hay que trabajar más en la confianza, para decidir con seguridad y a la vez entregarse al amor, que siempre tiene una cuota de riesgo.

En el dinero habrá que negociar, apoyarse en el equipo y luchar contra la escasa concentración que tienen los signos de aire últimamente. Descanse.

Horóscopo para Tauro

El cambio que tanto buscan los taurinos se hace esperar. El deseo no es el único motor para conseguir lo que se quiere, luchar y triunfar requiere sacrificio, trabajo, errores y aprendizajes hasta que llega el acierto. Tenga paciencia y tenacidad, confíe en el proceso. Creatividad e imaginación para resolver situaciones financieras complicadas. Solución de último momento.

Horóscopo para Géminis

Los choques y peleas con la pareja son frecuentes. Cuide las formas, una vez que el respeto se pierde es seguro que el amor se cuela por el mismo hoyo. Si le interesa construir una familia las cosas no son siempre color de rosa.

Apostar es también aprender a comunicarse mejor, un don que les es natural pero que a veces le resulta escaso, perdiéndose en la verborragia y el exceso gestual, que no siempre es lo más efectivo a la hora de transmitir ideas claras. No desafíe más de la cuenta, puede salir perdiendo. Cuídese el corazón y beba suficiente agua.

Horóscopo para Cáncer

La relación ideal no existe, viva su vida sin utopías. Si está soltero, disfrute de su libertad, si está en pareja, valore lo que sí hay. El signo es conocido por su inconformidad que esta semana está a flor de piel. Protéjase del sol y de las discusiones improductivas.

Horóscopo para Leo

Mercurio como interferencia desorganiza su grupo familiar, de trabajo y su entorno en general. Emociones fuertes, reencuentro con amigos y vacío existencial convivirán en una semana fluctuante que sólo resta atravesar.

Respire, medite, coma sano e intente no hacerse tantos planteos mentales que no colaboran finalmente más que a agregar carga mental a su interminable lista de tareas y pendientes. Resuelva de un paso a la vez y de forma lo más concreta posible.

Horóscopo para Virgo

Venus se opone y genera desencuentros. La atracción física es fuerte pero no alcanza para lograr armonía. Aléjese cuando la situación lo amerite y no vuelva a exponerse a que le hagan daño con el mismo mecanismo que tanto le costó superar cuando dejó atrás relaciones tóxicas del pasado. Come más frutas y no deje de realizar los chequeos médicos de rutina.

Horóscopo para Libra

Siempre al servicio de quienes más quiere, los librianos disfrutan de brindarse en cuerpo y alma. No está mal, pero no olvide que los pequeños momentos de soledad y ocio personal también renuevan la energía para entregar lo mejor de sí a los demás.

Cocine más liviano y cuídese el sistema digestivo, que viene resentido por los abusos de las fiestas y la calidad de alimentos que ingirió durante el año pasado.

Horóscopo para Escorpio

El entendimiento sexual con la pareja es óptimo. Romanticismo, química y deseo permanente son las marcas para una semana en la que sólo resta disfrutar.

Temperamental y apasionado, Escorpio vive un amor de novela y está dispuesto a entregarse en cuerpo y alma. Aunque las perspectivas no son espléndidas a largo plazo, vivir el presente es lo mejor que se puede hacer, mucho más hablando de amor. Lo laboral transcurre sin sobresaltos y lo económico finalmente se acomoda.

Horóscopo para Sagitario

Falta de intimidad, desequilibrio y llantos infantiles rodean a sagitario en una semana complicada. Las exigencias laborales lo desbordan y no encuentra el modo de regresar a la orilla. No desespere. Modere sus ambiciones, recuerde sus buenos modales y recuerde que los obstáculos no serán permanentes, sino momentáneos. Todo pasa.

Horóscopo para Capricornio

Sea comprensivo con sus seres queridos. Acaba de terminar un año difícil y muchas veces las personas difieren en elaborar situaciones de crisis. Regrese a hábitos saludables, incursione en yoga, meditación y respiración. Pese a que le suenan a fórmulas ajenas se sorprenderá gratamente si se anima a implementarlas en su vida.

Horóscopo para Acuario

La tensión alcanzó su máximo nivel y por fin cedió. El remanso llega y las aguas del mar cerca o próximas en los planes de vacaciones son para acuario todo lo que necesita oír para volver a la calma cada vez que la pierde.

Siga al pie de la letra el consejo de profesionales y letrados. Sellos y firmas que finalmente ocurren constituirán el final feliz que busco durante tanto tiempo.

Horóscopo para Piscis

Venus en su signo trae un tiempo de amor y paz. Sin apresurarse, tendrá que elegir un camino y sostenerlo mediante cada decisión que se le presente. No desestime la opinión de personas que lo rodean y lo quieren.