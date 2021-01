Directo al infierno: movieron el sofá de lugar a su perro ciego y se volvieron virales en TikTok

En las redes sociales el contenido se ha vuelto lo más entretenido en nuestra vida cotidiana. En la actualidad, todo este tipo de plataformas son de gran ayuda para mantener entretenidos a grandes y chicos, en especial la de los cortos videos: TikTok.

La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más rápida. Así sucedió con un video creado por el usuario @alejod69.

En el mencionado video de TikTok se puede ver a un perro ciego en un departamento que va en busca de un sillón. “#parati #foryou #fyp” fue el texto que eligió el tiktoker para acompañar su cómica grabación.

El can salta para acomodarse en el sofá y se ve como se golpea con una de las paredes. El viral videoclip alcanzó las 763 mil reproducciones en la red social en tan solo unas horas de ser publicado.

Además, el video viral del perro ciego, superó con gran facilidad los 8500 likes y 100 comentarios en la popular aplicación. “Primeo me cague de risa y después me senti mal por hacerlo… pero volvi a ver el video y me volvi a cagar de risa”, “Eso no se hace, a los perros ciegos les cuesta acostumbrarse al lugar, por eso si se va mover algo tiene que ser de a poco para que se guíe bien” y “Lo peor es que me reí muchísimo, voy bajando en un autobús sin frenos al infierno” fueron algunos de los mensajes que más se destacaron.