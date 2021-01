Viral: hombre se cae en plena transmisión en vivo y es furor en la red

En las redes sociales se puede encontrar todo tipo de material audiovisual. Diariamente los videos se multiplican y los internautas tienen acceso a un contenido muy variado. En esta oportunidad, las imágenes que están circulando en la web y que han hecho estallar de la risa a millones de personas son de un episodio que, por suerte, no trajo ninguna complicación para el protagonista más que unos minutos de fama.

Como es sabido, todo lo que ocurre en las transmisiones en vivo en cualquier canal de televisión queda registrado y si durante ellas se cometió un error, difícilmente pasará por alto por los televidentes. Esto fue lo que ocurrió durante una salida al aire de Telemadrid donde mientras estaban explicando las consecuencias de la tormenta Filomena en España un hombre, sin querer, ejemplificó con su cuerpo de lo que hablaban.

En las imágenes se puede ver a Raúl Santana, un periodista que vive en Madrid, resbalarse y caerse delante de la cámara producto del hielo que dejó las nevadas en las calles madrileñas. El clip fue compartido por él mismo en su cuenta de Twitter y rápidamente se viralizó. "Soy una estrella de la televisión, me he resbalao en directo para todo Madrid. Me meo cada vez que lo veo", escribió el comunicador junto a unos emoticones riendo.

"Esto es una locura, veo el video y me sigue haciendo gracia, por suerte parece más de lo que ha sido. Me he jartao a reír esta noche", escribió inmediatamente en otro tuit posterior al ver la repercusión que su caída generó en las redes. Por suerte, el golpe no le produjo ninguna herida.