Una enfermera del Notti explotó: "No damos más, necesitamos que nos ayuden"

El avance implacable de la pandemia en el país, y puntualmente en Mendoza, tiene al personal de la salud atravesando su peor momento. Y el descontento apunta no sólo a los indolentes que no cumplen con las normas sanitarias más elementales sino también al gobierno.

De hecho, desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) organizaron para mañana a las 13 un "chaquetazo de protesta" contra "la discriminación y el maltrato a los profesionales de la salud". Un plan que se replicará cada martes en las explanadas de los hospitales y centros de salud.

Y en ese mismo escenario donde el virus va haciendo estragos se ubica la muerte de Susana García (56), la jefa de enfermería del Hospital Sicoli, de Lavalle, quien falleció producto del contagio de coronavirus. Una muerte que generó un fuerte impacto y sensibilizó aún más a un sector clave en la lucha contra el Covid-19.

En este escenario de enojo y reclamo, una enfermera del Hospital Notti publicó en Facebook un fuerte mensaje que adquiere fuerza por ser representativo de numerosas publicaciones y expresiones similares a través de las redes sociales; una vía que cada vez más utilizada para la catarsis de estos trabajadores colapsados.

Daniela Porras escribió en su muro que "esta situación ya es insostenible. La cantidad de casos positivos va en ascenso y no hay medida que el Gobierno vaya a tomar para frenar esto. Simplemente porque ellos no son los que están en primera línea".

La profesional, que precisamente trabaja en el área donde se realizan los hisopados, contó que se decidió a escribir un mensaje de estas características "porque además de enfermera tengo un rol mucho más importante y es el de ser mamá. Y desde ese lugar les quiero hablar a todas las madres: amo mi profesión y siempre va a ser así, pero vivo el día a día con miedo de contagiarme y contagiar a mi familia".

Porras relató lo duro que es ver cada día cómo las madres "lloran a la par" de sus hijos cuando son hisopados y no pueden evitar que les duela. "Pero también veo docenas de niños jugando en la calle sin barbijo, sin control de sus padres, grupos jugando a la pelota, los pibes en la esquina charlando sin barbijo y me duele. No es un reproche, ni tampoco considero que sea quien debe hacerlo, pero de verdad les pido que tomen consciencia", lamentó Daniela.

La enfermera concluye con un frase contundente que invita a que se active de una vez por todas la empatía de los mendocinos: "Los hospitales están colapsados, la mayoría de los profesionales contagiados y los pocos que quedamos vamos con mucho miedo, no de contagiarnos sino de contagiar a nuestros seres queridos. ¡No damos más! Estamos poniendo lo mejor de nosotros pero es cierto cuando decimos que necesitamos que nos ayuden! Seamos solidarios por favor!!!".