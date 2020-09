Susana Yelachich, quien nunca dejó de luchar

Estamos conmovidos ante la partida de Susana.

No podremos evitar que los hechos sucedan, pero dependerá de nosotros qué hacer con eso que nos pasa. No son palabras propias. Ese fue el eje conductor de la última charla personal que tuve con ella. Como siempre, una guerrera defendiendo los derechos de los más vulnerables. De esas chicas y esos chicos que juntos a sus familias reclaman con justicia los derechos para que la discapacidad no sea una barrera. Comentamos una frase que me había conmovido. No de un especialista; de un deportista que tuvo que atravesar un duro trance y se sobrepuso: “La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta”. Me miró. Y punzante como siempre me dijo: “Entonces vamos, Director”. Ante tu partida. En tiempos de despedidas sin abrazos, todo nuestro equipo de trabajo; tus amigos; tus compañeros de gestión te contestan: Sí Susana. Es nuestra obligación seguir honrando tu legado.

Se fue Susana; aunque su lucha seguirá latente en cada docente de Educación Especial que la conoció. En cada mamá y en cada papá que visitó. Su “pelea” inclaudicable por defender el lógico y merecido espacio de la Dirección que conducía. La enérgica defensa de los docentes de su especialidad. El enorme compromiso y responsabilidad por visibilizar las acciones de las escuelas especiales. Sus logros y sus frustraciones. La puja contra los que discriminan o subestiman. En todo eso siempre estará presente Susana.

Su prédica tomó altura. Se enfrentó y discutió siempre por equiparar posibilidades de acceso a la educación. Fue un escudero incansable que no reparó en formas ni modales para resguardar las mejores condiciones de estudio para los chicos de sus escuelas. Estoy apesadumbrado. Repaso sus informes. Es una forma de sostener latente y todavía vivo su pensamiento. Quienes la conocieron me aseguran que siempre fue así. Imagino que volverá. Susana era de esas personas que volvían a cada rato. Leo y la imagino. Se impone. “Entre los factores que afectan el acceso a la educación de las personas con discapacidad está la discriminación y el estigma, las dificultades para acceder al transporte, así como las limitaciones en la forma de comunicación”.

La recordaremos así. Como terminábamos siempre cada discusión, cada planteo, cada propuesta. Se fue sonriendo. A pesar de los avatares cotidianos. A pesar del dolor. Se fue luchando. Como todo maestro, que no conoce otra manera. Peleando para dar vida a un nuevo paradigma: reconocer que la exclusión o limitación de la participación que experimentan las personas con discapacidad no es la necesaria y directa consecuencia de su deterioro, sino más bien el resultado de las políticas, legislación y prácticas que refleja la sociedad. Esa fue su lucha política. Por ese camino seguiremos. Su ejemplo reafirma convicciones.