Increíbles beneficios: por qué deberías incluir perejil en cada comida

¿Qué es el perejil? Se trata de una hierba mediterránea. Ya existe desde hace más de 2000 años y cuenta con algunos beneficios probados que debemos conocer.

Y recientemente un estudio indicó que si la incorporas a cada una de tus comidas, podrías salvar tu vida.

A continuación algunos de los beneficios que aporta esta gran incorporación:

Cuida tus huesos

Debido al poder de su betacaroteno, un antioxidante que puede ayudar a proteger el cuerpo contra el daño de los radicales libres y combatir los efectos del envejecimiento.

Apoya la función renal saludable

Al contener oxalatos puede descomponer los cálculos renales.

Alivia el dolor en las articulaciones

Debido a las propiedades antiinflamatorias.

Combate la anemia

Una pizca de perejil le da fuerza a cualquier alimento.

Previene el cáncer

Este puede, incluso, inhibir el crecimiento tumoral.

De hecho un estudio reciente en Journal of the Science of Food and Agriculture encontró que el perejil tiene potentes propiedades anticancerígenas.