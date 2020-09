Familia varada le reclama a Alberto Fernández: "Usted es el presidente, no nuestro padre"

Stella Carrá y Norberto Landolfi, de 63 y 77 años, están desde marzo en San Martín de Los Andes cuando viajaron unos días de vacaciones. Tenían el vuelo de regreso para el 21 de marzo, pero la pandemia de coronavirus y la cuarentena los dejaron sin retorno. "Ya esperamos demasiado, no aguantamos más", le dice Stella a Clarín en una entrevista.

Carrá es médica y trabaja en el hospital Piñero. "Hace casi medio año que estamos en una cabañita hermosa, chiquita, pero estamos solos, sin red de contención. Es cierto, San Martín de los Andes es un paraíso, pero esto pasa por otro lado, es un tema emocional, es el desarraigo que tienen que vivir dos personas mayores y con problemas de salud. ¿Alguien lo entiende?", cuenta la trabajadora de la salud.

"Nos sentimos desamparados, llenos de impotencia. Necesitamos volver a nuestro hábitat, nadie nos responde, Aerolíneas Argentinas sólo nos manda mensajes avisando que posterga nuestro regreso", explica Carrá. Y agregó: "Entre ropa, calzado, hospedaje y comida llevamos gastados casi 500 mil pesos".

Su esposo, Norberto Landolfi, tiene hernia de disco, hipertensión y problemas de movilidad. Por todos estos inconvenientes, decidieron escribirle una carta a Alberto Fernández: "Quiero informarle que siendo médica, una trabajadora esencial, no he podido regresar a mis funciones y llevo varada junto a mi marido 160 días en un lugar que dista 1.600 kilómetros de nuestro hogar".

"Quisiera que alguien del Gobierno me explique por qué suspendieron los vuelos de cabotaje el 20 de marzo cuando en San Martín no había casos de Covid y en Buenos Aires recién había aparecido el primer caso. Estamos sin trabajar y pagando el alojamiento desde hace más de 5 meses, comprando ropa de abrigo para soportar las nevadas ya que solo teníamos ropa de verano", comenta en una parte del escrito.

En un párrafo final, Carrá le escribió al presidente lo siguiente: "Usted es nuestro presidente, no nuestro padre. Somos adultos para cuidarnos solos y a los más pequeños los cuidan sus papás. El que no quiera cuidarse no lo hará por más que usted se lo exija".