Santa Fe vuelve a la Fase 1 por los contagios de Covid-19

El gobernador de Santa Fe Omar Perotti anunció que se "volverá a las actividades esenciales" debido a los niveles de contagio en la provincia. A partir del 5 de septiembre se restringirán actividades durante 14 días en Rosario, San Lorenzo, General López, Caseros y Constitución.

"Vamos a volver a las actividades esenciales y vamos a acompañar a los que no lo pueden hacer", dijo el gobernador, Omar Perotti, acompañado del intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Anuncios del Gobernador

"Estos 14 días nos tienen que permitir mostrar que podemos", dijo Perotti, para agregar que "Santa Fe va otra vez a encontrar un buen rumbo, se va a poner de pie y lo vamos a hacer juntos cuidándonos en los próximos 14 días".

Santa Fe registró hoy 713 nuevos contagios de coronavirus y otros 747 ayer, con lo que acumula 10.806 positivos desde el inicio de la pandemia. Perotti sostuvo que "se trata de cuidar la vida" porque "el trabajo va a volver y las posibilidades de desarrollo van a estar".

El anuncio fue realizado por el Gobernador @omarperotti , el intendente de Rosario @pablojavkin , la ministra de salud, Sonia Martorano y el secretario de Salud Pública de Rosario, @Leo_Caruana

pic.twitter.com/B20h3F2SAr

Según informó el Gobierno, quedarán suspendidas desde la cero de este sábado el comercio mayorista y minorista de rubros no esenciales; los locales gastronómicos; los shoppings; el ejercicio de profesiones liberales, de personal doméstico y actividades religiosas.

De acuerdo al detalle oficial, también se suspenden por 14 días las obras privadas con más de 5 trabajadores; así como las actividades de sindicatos, obras sociales, colegios profesionales, clubes y universidades.

Asimismo quedarán suspendidas la práctica de actividades deportivas cerradas y al aire libre; la pesca deportiva y recreativa y las peluquerías, manicuría y cosmetología.

Frente al aceleramiento de los niveles de contagio de Covid-19, se dispuso que a partir de las 00 hs del día 5 de septiembre se restrinjan por 14 días actividades habilitadas en los departamentos Rosario, San Lorenzo, General López, Caseros y Constitución.

Además, cerrarán por dos semanas las bibliotecas, salas de ensayo y se suspenderán actividades artísticas y artesanales, así como la enseñanza de disciplinas artísticas.



Según informó el Gobierno, las caminatas recreativas quedan suspendidas por ese lapso para mayores de 60 años y población de riesgo, mientras que sólo se permitirán para el resto en un radio no mayor a 500 metros del domicilio y hasta las 19.30.



Finalmente, los locales gastronómicos podrán funcionar solo bajo la modalidad de delivery y take away hasta las 22.