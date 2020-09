Son falsas las afirmaciones de un nuevo video de Médicos por la Verdad

Circula en Facebook un video donde la médica Chinda Brandolino y el doctor Leonardo González Bayona, de la agrupación “Médicos por la Verdad”, dicen varias desinformaciones sobre el coronavirus: que “el virus existió siempre”, que “el SARS-CoV-2 fue modificado genéticamente”, que “el uso de barbijo y el distanciamiento social no son medidas sanitarias”, que “el coronavirus se puede combatir con el dióxido de cloro” y que el “PCR da 50% de falsos positivos”.

El video -que fue compartido en Facebook casi 2 mil veces y tiene más de 45 mil reproducciones- contiene varias frases chequeables, que se verifican a continuación.

“El virus existió siempre”

Esto es falso y Chequeado ya lo verificó.

Los coronavirus son una familia de virus que se descubrieron en la década del 60, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Existen 7 coronavirus que pueden afectar a las personas y “pueden causar diversas afecciones, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV)”, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, la actual pandemia surge de una cepa distinta que no se había encontrado antes en el ser humano. La cepa actual, que fue identificada a finales de 2019, llamada SARS-CoV-2, es la responsable de la enfermedad conocida como COVID-19.

“El SARS-CoV-2 fue modificado genéticamente”

Esto es insostenible. No hay pruebas para afirmar que el nuevo coronavirus haya sido creado en un laboratorio y la evidencia científica sugiere que el SARS-CoV-2 tiene un origen animal.

Un estudio publicado por la revista científica Nature aclara que en el análisis de los datos del genoma del SARS-CoV-2 no se encontró evidencia de que el virus se haya producido en un laboratorio.

Además, científicos de diferentes países publicaron una carta en la revista científica The Lancet en la que rechazan las teorías conspirativas de un origen artificial del virus y afirman que los estudios “concluyen abrumadoramente que este coronavirus se originó en la vida silvestre”.

Por último, la OMS señala que “todos los datos disponibles sugieren que el SARS-CoV-2 tiene un origen animal y no es un virus creado en laboratorio”.

“El uso de barbijo y el distanciamiento social no son medidas sanitarias”

Esto es falso.

Como explicó Chequeado en esta nota, el uso del tapaboca -si bien es una medida adicional y no reemplaza a otras recomendaciones sanitarias, como el distanciamiento social y la higiene de manos- es aconsejado por la OMS.

Según el organismo internacional, los gobiernos deben alentar al público en general a usar tapabocas donde haya una transmisión generalizada y sea difícil el distanciamiento físico.

Además, la OMS afirma que el distanciamiento social reduce la probabilidad de contraer o propagar la COVID‑19. Cuando alguien tose, estornuda o habla despide por la nariz o la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. “Si la persona que tose, estornuda o habla tiene la enfermedad y usted está demasiado cerca de ella, puede respirar las gotículas y con ellas el virus de la COVID‑19”, explica la OMS.

“El coronavirus se puede combatir con el dióxido de cloro”

Esto es falso. Consumir dióxido de cloro no cura el coronavirus y es peligroso para la salud, como verificó este medio en esta nota.

En primer lugar, no está demostrado que la preparación combata el nuevo coronavirus. Según la OMS, “hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad”.

Además, la ingesta del preparado es riesgosa para la salud. Luis Baraldo, doctor en Ciencias Químicas y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó a RedDES que el dióxido de cloro “sirve para atacar al virus en una superficie inerte como una mesada o una pileta”, pero en nuestro cuerpo “no va a distinguir entre el virus y nuestros tejidos”.

Por último, el uso, comercialización y distribución de este producto está prohibido en la Argentina por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

“PCR da 50% de falsos positivos”

Esto es falso.

En esta nota, Chequeado explicó que la Prueba reacción en cadena de la polimerasa (conocida como PCR) es considerada el estándar de referencia para el diagnóstico molecular.

La prueba tiene una buena sensibilidad (probabilidad de que una persona con COVID-19 tenga un resultado positivo de la prueba: no da resultados falsos negativos) y una buena especificidad (probabilidad de que una persona sin COVID-19 tenga un resultado negativo de la prueba: no da resultados falsos positivos).

Por último, una vez que el paciente se recupera, el test no puede identificar si lo tuvo en el pasado. Es decir, si una persona no desarrolló síntomas y es testeada después, no puede saber si lo tuvo, como explica en esta nota Alexander Edwards, profesor de Tecnología biomédica de la Universidad de Reading, en el Reino Unido.