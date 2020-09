Docente argentina murió dando una clase virtual: "no puedo respirar"

Paola de Simone tenía 46 años y era docente. La politóloga daba clases en la Universidad Argentina de la Empresa y llevaba más de 4 semanas luchando contra el coronavirus. El martes, mientras estaba dando una clase virtual, se murió.

A veces hay que escribirlo de esa forma brutal para que se tome conciencia acerca de las personas valiosas que se está llevando la pandemia. Mientras a la profesora se le escapaba la vida, sus alumnos la veían por las pantallas, desesperados de impotencia porque ella empezó a decir que le costaba respirar.

Los estudiantes le pedían la dirección de su casa para enviarle una ambulancia. Sin embargo la docente no alcanzó a articular otras palabras que no fueran "no puedo".

"Los síntomas no se van"

“Está muy complicado. Llevo más de cuatro semanas y los síntomas no se van (...) Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento (es médico de terapia y emergencias)”, había escrito la mujer en sus redes sociales el 28 de agosto.

De Simone tenía una hija y se había recibido en la Universidad del Salvador (USAL), donde se graduó en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Después continuó sus estudios haciendo un MBA (Master of Business Administration) en la Universidad Torcuato Di Tella.

Era una persona de ideas, que solía intercambiar opiniones de forma apasionada, como puede verificarse en algunos de sus posts:

Las imágenes del deceso empezaron a circular por las redes, aunque la familia de la mujer pidió que la respeten en su dolor. Con el transcurrir de las horas, sus amigos y allegados la despidieron. Facundo Cruz, compañero de trabajo, comentó recientemente: "hasta el mismo día de ayer (por el martes) estuvo dando clases con tos. Sí, con tos. No pasó. Ella siempre podía con todo. Siempre con una sonrisa. Siempre con un retruco. Siempre con más. Esta vez no pudo. Te vamos a extrañar, Pao. Mucho. Adiós, amiga politóloga”.