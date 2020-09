Coronavirus en Mendoza: preocupa la muerte de una mujer de 55 años sin enfermedades previas

Este lunes se conoció una cifra récord de fallecimientos por covid-19 en Mendoza. En los últimos tres días -72 horas- hubo 10 personas que murieron por coronavirus. Pero un caso en particular llama la atención y preocupa.

Ayer se confirmaron 596 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas en Mendoza y la provincia cuenta con 23.188 casos positivos confirmados, 12.358 personas recuperadas covid-19 y 278 fallecimientos por covid-19.

Generalmente, en la información que hace pública el Ministerio de Salud de Mendoza, se señala que los fallecidos tiene algún tipo de enfermedad previa que justamente es lo que hace al virus letal.

Sin embargo, hay casos que preocupan porque rompen las reglas. Este lunes se confirmó que una mujer de 55 años que se encontraba con internación domiciliaria, no contaba con comorbilidades o factores de riesgo previos a contraer covid-19.

En primer lugar porque no cuenta entre la población de riesgo por su franja etaria. En la entrega del informe semanal que comprende datos recopilados de la semana del 17 al 24 de septiembre, el promedio de edad de recuperados es de 40 años y de fallecidos, 73 años.

Además, viendo los datos fríos, los fallecidos según el grupo etario, los más vulnerables frente a la enfermedad sigue siendo los adultos mayores. El 73,9 % de los fallecidos tiene entre 60 años a los 89 años y las personas de más de 90 años representa casi el 10%.

Y por otro lado, porque en el primer reporte, la mujer no contaba con enfermedades previas que podían complicar la recuperación. Desde el Ministerio indicaron que la primera información indicó que falleció de un paro cardiorespiratorio.

Si bien la pandemia se ha centrado en los problemas respiratorios y en asegurar suficientes ventiladores, los médicos en las trincheras están lidiando con los problemas de corazón y mueren a causa de un paro cardíaco. No es la primera vez que se señala esta situación por parte de los familiares de personas fallecidas en este contexto.

Por otro lado, también se advierte a los recuperados de covid-19, no practicar deportes. Así lo han alertado diversos estudios que han abordado los efectos a largo plazo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el corazón.

Una publicación de Wired, recopila la opinión de varios cardiólogos estadounidenses. Uno de ellos es médico y profesor de la Ohio State University, Saurabh Rajpal, quien explicó que un nuevo protocolo elaborado por la universidad para los atletas que hayan padecido la covid incluye la obligación de someterse a diferentes pruebas -examen clínico, un análisis de sangre, un electrocardiograma y una resonancia magnética- antes de retomar los entrenamientos.

"Debido a que no se escanearon los corazones de los atletas antes de sus infecciones por covid-19, y debido a que no se compararon con los controles (personas similares que no contrajeron el virus), es imposible decir con certeza si el virus causó el daño observado", explicó Rajpal, y añadió que otras infecciones virales causan miocarditis y el SARS-CoV-2 no es diferente. "Es importante que la gente sepa que Covid-19 puede afectar el corazón", advirtió.