Denuncian que entregaron 150 animales del Ecoparque y murieron al menos 5

El Ecoparque de Mendoza vuelve a ser noticia por una denuncia realizada en la cual advierten sobre el traslado de 150 ovejas somalíes, que habitaban el ex zoológico, para ser adoptadas por un particular. En el traslado, que se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre, murieron 5 ejemplares. Aún analizan cuál fue la causa, aunque suponen que fue por asfixia por aplastamiento.

La información sobre la muerte de los animales fue confirmada por las autoridades de la Secretaría de Ambiente, aunque no se dieron detalles sobre las causas. "Se está investigando", aseguraron ante la consulta de MDZ.

Alejandra Juarez, rescatista de animales que vive en Córdoba, habló con MDZ sobre las denuncias realizadas ante la UFIMA (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio ambiente) por la situación del Ecoparque de Mendoza. Juarez realizó una denuncia en sus redes sociales y ante la Ufima por el traslado de 150 ovejas somalíes para ser donadas a un particular y la muerte de 5 machos que iban en el camión.

PARA YA! Mariana Caram Del Ecoparque de Mendoza, BASTA de MATANZAS , alguien tiene que actuar , Alguien Tiene que... Posted by Alejandra Juarez on Friday, September 18, 2020

“La gente del zoológico no puede hablar, me hablaban llorando para contarme lo que había pasado, están desesperados todos”, advierte la rescatista.

El ex Zoo de Mendoza cerró sus puertas en el año 2016 y desde ese momento se han realizado traslados de los animales que habitan allí, aquellos que son exóticos son removidos a santuarios de animales y los de corral son entregados a particulares a través del programa de donación responsable.

Personas allegadas al Ecoparque explicaron a MDZ que este traslado se realizó sin tener en cuenta los cuidados necesarios, además de no respetarse el horario permitido para hacer movimiento de animales. “Todo fue muy raro, rápido. Se llevó 150 ovejas (75 machos y 75 hembras) una sola persona. Da la sensación de que se los están regalando”, dijo la fuente consultada.

Sin ahondar en detalles, desde el Gobierno confirmaron el traslado. “Efectivamente la semana pasada se realizó una derivación de animales en el programa de adopción responsable y murieron 5 ovejas. Es la primera vez que sucede esto”, confirman desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial . Y agregaron que si bien el traslado se realizó por tandas siguiendo el protocolo, el trabajo se hizo con escaso personal. “Por la pandemia estamos trabajando en el Ecoparque con personal reducido”, explicaron. Facebook Alejandra Juarez

Ante la consulta sobre el destino de los animales, desde la Secretaría de Ambiente cuál era el destino de esto animales no pudieron precisarlo.

El organismo, aseguran, está trabajando en un informe para saber qué sucedió con los animales que murieron durante el traslado. “Lo que puede haber pasado es que al estar tanto tiempo encerrados hayan sufrido estrés o que los hayan aplastado los otros animales”, dijeron, como hipótesis.

Respecto al avance de la obra para la reconversión del ex Zoo en Ecoparque, desde la Secretaría explicaron que aún no cuentan con el presupuesto necesario, y que debido a la pandemia este tipo de temas y obras ha quedado postergado. “Las prioridades en este momento son otras”. Alejandra Juarez es una de las personas que más se opone al cierre de este tipo de establecimientos. “Los zoológicos en el mundo no se cierran se transforman con financiamiento serio. En Argentina existen muchos lugares donde construir santuarios de animales”, dijo. El Ecoparque se encuentra cerrado para el público en este momento y hay denuncias que mencionan un estado de dejadez.

Plan de Adopción Responsable

A comienzos de 2018, la Dirección de Ecoparque Mendoza, a través del Consejo Consultivo, creó el Protocolo para la Adopción Responsable de Animales de corral. El objetivo es garantizar el bienestar de todos estos animales que se encuentran en el establecimiento, trasladándolos a campos y fincas de particulares que cumplan con todos los requisitos establecidos.

En este protocolo intervienen además la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, el Senasa, la Fiscalía de Estado y las direcciones de Ganadería y de Recursos Naturales Renovables de la Provincia.

Es el Consejo Consultivo del Ecoparque quien se encarga de las auditorías previas al traslado y posteriores en el nuevo hogar de los animales.