"Siento que fracasamos los médicos, los funcionarios, los periodistas"

El médico intensivista Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), compartió su sensación de fracaso al ver a parte de la ciudadanía ejerciendo "conductas peligrosas" para el contagio de coronavirus y afirmó su temor porque esos comportamientos aumenten los casos y la letalidad del Covid-19.

Para el especialista, "este sentimiento de frustración no es vano y la mejor prueba de nuestro fracaso son las conductas peligrosas que adopta una parte de la sociedad".





"La única forma de evitar que el virus pase de una persona a otra es con distanciamiento, no hay otra forma. A mí me preocupa cómo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano hay mucha gente tomando conductas peligrosas al no guardar las distancias sociales recomendadas, con un uso incorrecto del tapabocas, y que se agolpan en reuniones sociales", detalló con desaliento.

Dubin expresó su temor que "esto amenace nuevamente el sistema sanitario y que todos los casos que bajaron comiencen a aumentar nuevamente. Ya se percibe un aumento de la letalidad, que todavía es baja con respecto a los índices mundiales".

"La situación epidemiológica es grave. Si bien el epicentro inicial, la Ciudad de Buenos Aires, está estabilizado con tendencia a la disminución de casos, todavía el promedio de 900 casos diarios es una meseta peligrosa", advirtió.

Según el profesional, la enfermedad se extiende en forma amenazante a todo el país, con números altos en Santa Fe y Córdoba, donde los sistemas sanitarios no están tan desarrollados.



Con pesadumbre, reconoció que "los médicos intensivistas, después de un trabajo demoledor en el AMBA estamos exhaustos física y emocionalmente, y eso nos torna proclives a cometer errores: nos contagiamos, nos enfermamos, hay compañeros muertos en esta pandemia y el resultado de todo esto es que la calidad de la terapia está mermando".