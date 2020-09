Mendoza, entre las 7 provincias que usan cascos de oxígeno para evitar el respirador

Junto a Córdoba, Salta, Jujuy, Río Negro, Neuquén y Entre Ríos, Mendoza también implementó cascos con oxígeno para reforzar los equipos sanitarios y evitar que los enfermos con covid-19 u otras dolencias necesiten asistencia de respiradores.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, había anticipado que llegarían a la provincia 500 cascos de los cuales, según el Ministerio de Salud, ya llegaron 200 y se aguardan los 300 restantes para octubre.

El subdirector Asistencial del hospital Central, Lucas Mariani, comentó que "ya se colocaron cascos a 17 personas con muy buenos resultados. De las 17, sólo 3 fueron derivadas a terapia intensiva y el resto anduvo bien".

En La Pampa esperan el envío de esos equipos y en Tucumán se incorporarán unas nuevas máscaras que fueron probadas de forma exitosa.



En Jujuy, seis hospitales provinciales realizan tratamientos con cascos de oxígeno para pacientes con coronavirus y los resultados son óptimos en casi todas las personas que evitaron llegar a camas con respiradores.



Se trata de los centros de salud de Humahuaca, Libertador General San Martín, San Pedro, La Quiaca y los hospitales San Roque y Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, que entre todos tienen una capacidad para atender a 170 infectados de Covid-19.



Desde Río Negro, el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud local, Miguel Ledesma, dijo que a nivel nacional, esta provincia fue la segunda en implementar los cascos de oxígeno, luego de Jujuy.



Fuentes del hospital de San Carlos de Bariloche informaron que disponen de los cascos, pero no lo usan ya que aún "no han tenido la necesidad ni paciente que lo requiera".



En Córdoba no se suministró información oficial al respecto pero se conoce que recientemente llegaron las primeras unidades de cascos de oxígeno y fueron distribuidos al Sanatorio Allende, Instituto Modelo de Cardiología y Hospital Italiano.



En declaraciones a Cadena 3, precisó que las escafandras están aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y destacó que Jujuy compró alrededor de 300 y afirmó que "de 80 pacientes que la usan, 50 no necesitan ir a terapia intensiva, lo cual alivia la ocupación de camas" con respiradores artificiales.

"Una tecnología bastante sencilla, ya que lo que hace es que se pueda poner más presión al oxígeno y a la vez evita que se generen aerosoles con el virus, como ocurriría en una nebulización", explicó Hernán Smith, subdirector del hospital Italiano.

También Salta adquirió a fines de agosto cascos para ventilación no invasiva, una tecnología sanitaria nueva, de producción argentina, que consiste en cascos de vinilo que permiten aumentar la oxigenación del paciente.



El Gobierno de Neuquén adquirió 100 cascos Helmet para distribuirlos en todos los hospitales de la provincia y aseguró que "es una nueva herramienta que ponemos al servicio del sistema de salud que lucha contra la pandemia".



En Entre Ríos, cuatro cascos son utilizados en el hospital Santa Rosa de la localidad de Chajarí, donde el personal recibió capacitaciones sobre su manejo y utilización a cargo de especialistas de la Ciudad de Buenos Aires.



En Tucumán se comenzó a implementar un nuevo método de ventilación basado en una máscara para la asistencia de pacientes con complicaciones respiratorias de estado moderado a severo. Unas 35 máscaras fueron puestas en funcionamiento con resultados exitosos y el Ministerio de Salud produce más,