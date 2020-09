Tus series y películas favoritas también están en los casinos online

Por suerte, tus series y películas favoritas siguen vivas en los casinos online. Encontrá acá los mejores casinos nuevos y reviví tus historias favoritas.

El nuevo milenio reinventó a los casinos y los llevó al mundo virtual. Hay más de 500 millones de jugadores en línea y es una cifra que no para de crecer. Para todos ellos, los casinos online ofrecen una amplia gama de tragamonedas y juegos de casino.

Por supuesto, siempre están presentes las distintas variantes de la ruleta y los clásicos juegos de cartas, como el blackjack y el póker. Pero es difícil en este rubro y los juegos siempre son los mismos. La verdadera novedad son las tragamonedas.

Los slots evolucionan a un ritmo acelerado. Suman carretes, introducen nuevas combinaciones y, por supuesto, ampliaron su universo y ya no se restringen a las frutas y piedras preciosas. Ahora, hay tragamonedas ambientados en películas y series.

En los casinos online viven series como Vikings, Narcos, South Park y Friends; y películas de todos los géneros, desde Jurassic Park hasta ¿Qué pasó ayer?

Tragamonedas de películas y series

La tecnología digital es una herramienta ideal para desarrollar la creatividad. Los proveedores de juegos de casino lo saben, y dedican todos sus recursos a explorar nuevas formas de entretenimiento. En esa búsqueda, llegan a establecer acuerdos con los productores de cine y televisión, para lanzar tragamonedas basados en las películas y series más famosas.

Una vez acordados los términos de las licencias, comienza el proceso de desarrollo de las tragamonedas. No solo incluyen a los personajes y novedosos efectos visuales. Realmente te sumergen en otro mundo. Veamos dos ejemplos.

Terminator 2

Los nostálgicos pueden probar un slot basado en Terminator 2, la mejor película del mundo, según el Dr. Bomur.

Terminator 2 fue una película que cambió la historia del cine. Su director, James Cameron, utilizó imágenes generadas por computadora que resultaron increíbles para la época. Sin duda, eran costosos, ya que en su momento fue la producción cinematográfica más cara de la historia.

Microgaming, uno de los mejores desarrolladores de tragamonedas del mundo, desarrolló un juego a la altura. Terminator 2 tiene 5 rodillos, 243 formas distintas de ganar y abundantes giros gratis.

Pero lo más destacado es que recrea el universo de la película de modo sorprendente. Tiene una estética metálica detallista y efectos de sonido idénticos a los utilizados en el filme.

Además, el juego intercala las escenas más memorables del exterminador T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Por supuesto, incluye a los otros personajes principales: Sarah Connor y su hijo, John Connor, y el temible y casi indestructible, T-1000.

Game of Thrones 243 Ways

Game of Thrones es la serie más exitosa de los últimos años. Según la revista Rolling Stone, ocupa el puesto número 12 de las mejores series de la historia. Definitivamente marcó a toda una generación de televidentes en los más de 170 países en los que se emitió.

Game of Thrones 243 Ways también fue desarrollado por Microgaming y, como puedes imaginar por su título, tiene 243 combinaciones con premios. También incluye giros gratis, bonificaciones, multiplicadores y sorpresas varias.

Pero lo más atractivo son los personajes y ambientaciones que lograron. Poniente es un universo fabuloso, repleto de sutilezas y detalles realistas.

Cersei Lannister dijo, “cuando juegas al juego de los tronos, ganas o mueres. No hay puntos intermedios”. Afortunadamente, Microgaming no recreó la serie hasta ese punto, pero sí se acercó bastante, incorporando elementos clave de Game of Thrones.

En los símbolos del juego están incluidos los escudos de las cuatro casas principales (Baratheon, Lannister, Stark y Targaryen) y el objetivo principal del juego es conseguir el Trono de Hierro.

El clima de la serie está fielmente emulado, con colores y música que te transportan al ambiente medieval de la serie. Tal vez sea cierto que Jon Snow no habría sido un buen rey, pero tal vez vos sí lo seas.