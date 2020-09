Increíble: su marido murió y ella lo despidió perreando sobre el ataúd

"No quiero que me lloren cuando me vaya de este lugar", cantó alguna vez Sandro. Pero esta muchacha se pasó de mambo. O, mejor dicho, de reggaetón. El curioso incidente habría ocurrido en Manabí (Ecuador). Parece que Marlon Mero Quijije (38) fue asesinado de tres tiros y su pareja no encontró mejor forma de decirle adiós que montarse sobre el cajón y sacudir su cuerpo al ritmo del son tropical.

La morocha, incluso, parece forzar la situación más allá del límite. Los otros participantes de la despedida no se ven muy convencidos frente al carácter que va tomando la ceremonia. Sobre todo cuando la mujer se inclina sobre la parte en la que está la cabeza del difunto.

Tras la difusión del video, la repercusión en las redes ha sido dispar. Por un lado, algunos subrayaron que se trata de una típica expresión del vínculo ambivalente que tienen los latinos frente a la muerte. Desde México a la Patagonia, hay muestras de que para las culturas locales el fin de la vida no es necesariamente triste.

Otros acusaron a la bailarina de frivolizar el último adiós del sujeto, que -como es evidente- no podía acompañarla en la danza. Y allá se fue Quijije, rumbo al otro mundo. Su compañera de baile lo siguió hasta donde pudo.

(Nota: esta fuente dice que fue en Colombia, pero con el paso de las horas otros medios señalaron, como se dijo más arriba, que la escena se produjo en Ecuador).